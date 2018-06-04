На Волині відбувся Міжнародній турнір з боксу пам'яті Ігоря Єремеєва. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:14
У Любешеві 12-13 червня відбувся Міжнародний турнір з боксу пам’яті Ігоря Єремеєва.
У змаганнях участь взяли 140 боксерів з 15 регіонів України (Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Черкаської, Чернівецької, Волинської областей та м. Київ), а також команди з Польщі, Словаччини та Молдови, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту ОДА.
В рамках турніру провели 97 поєдинків за участю майстрів спорту, членів збірних команд України та інших країн.
В номінації “Кращий боксер турніру” визнали лучанина Сергія Снитюка, в номінації “За волю до перемоги” – Іллю Сінькова з м. Чернівці, в номінації “За кращу-техніко-тактичну майстерність” – Ратміра Турчанінова з м. Чернівці.
Почесним гостем турніру був Заслужений тренер України, Заслужений працівник фізичної культури та спорту України, тренер братів Кличків – Володимир Золотарьов.
За результатами турнір нагородили збірну команду Люблінського воєводства Республіки Польща та окремих переможців фінальних боїв.
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У змаганнях участь взяли 140 боксерів з 15 регіонів України (Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Черкаської, Чернівецької, Волинської областей та м. Київ), а також команди з Польщі, Словаччини та Молдови, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту ОДА.
В рамках турніру провели 97 поєдинків за участю майстрів спорту, членів збірних команд України та інших країн.
В номінації “Кращий боксер турніру” визнали лучанина Сергія Снитюка, в номінації “За волю до перемоги” – Іллю Сінькова з м. Чернівці, в номінації “За кращу-техніко-тактичну майстерність” – Ратміра Турчанінова з м. Чернівці.
Почесним гостем турніру був Заслужений тренер України, Заслужений працівник фізичної культури та спорту України, тренер братів Кличків – Володимир Золотарьов.
За результатами турнір нагородили збірну команду Люблінського воєводства Республіки Польща та окремих переможців фінальних боїв.
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