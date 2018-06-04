На Волині відбувся Міжнародній турнір з боксу пам'яті Ігоря Єремеєва. ФОТО. ВІДЕО

У Любешеві 12-13 червня відбувся Міжнародний турнір з боксу пам’ятіУ змаганнях участь взяли 140 боксерів з 15 регіонів України (Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Черкаської, Чернівецької, Волинської областей та м. Київ), а також команди з Польщі, Словаччини та Молдови, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту ОДА.В рамках турніру провели 97 поєдинків за участю майстрів спорту, членів збірних команд України та інших країн.В номінації “Кращий боксер турніру” визнали лучанина, в номінації “За волю до перемоги” –з м. Чернівці, в номінації “За кращу-техніко-тактичну майстерність” –з м. Чернівці.Почесним гостем турніру був Заслужений тренер України, Заслужений працівник фізичної культури та спорту України, тренер братівЗа результатами турнір нагородили збірну команду Люблінського воєводства Республіки Польща та окремих переможців фінальних боїв.