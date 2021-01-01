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Лисенят, яких волинські зоозахисники врятували від продажу, повернуть в дику природу

Лисенят, яких волинські зоозахисники врятували від продажу, повернуть в дику природу
Лисенята, яких зоозахисники з Ковеля, врятували від браконьєрів, нині перебувають у притулку для тварин та готові повернутися у дику природу.

Про це повідомили у громадській зоозахисній організації UAnimals, - пише Суспільне.

Зоозахисники кажуть, що таких тварин, вилучених із природи, рідко вдається повернути. Але цим лисенятам пощастило — вони ще не звикли до людей і лишилися дикими.

Як повідомила Суспільному інспекторка сектору комунікації Ковельського районного управління Нацполіції Волині Ельвіра Чуль, особа браконьєра, який намагався продати тварин була встановлена. Ним виявився неповнолітній житель Ковельського району. Адмінвідповідальність на нього не поширюється. З батьками підлітка провели профілактичну бесіду.

Нагадаємо, 10 травня, зоозахисники у Ковелі затримали браконьєрів. Лисенят намагалися продати. На місце події викликали поліцію. Був складений адмінпротокол за статтею 88 частиною І Кодексу України про адміністративні правопорушення "Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах".

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Теги: лисенята, порятунок, Волинь
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