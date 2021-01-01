Лисенят, яких волинські зоозахисники врятували від продажу, повернуть в дику природу





Про це повідомили у громадській зоозахисній організації UAnimals, - пише



Зоозахисники кажуть, що таких тварин, вилучених із природи, рідко вдається повернути. Але цим лисенятам пощастило — вони ще не звикли до людей і лишилися дикими.



Як повідомила Суспільному інспекторка сектору комунікації Ковельського районного управління Нацполіції Волині Ельвіра Чуль, особа браконьєра, який намагався продати тварин була встановлена. Ним виявився неповнолітній житель Ковельського району. Адмінвідповідальність на нього не поширюється. З батьками підлітка провели профілактичну бесіду.



Нагадаємо, 10 травня,

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