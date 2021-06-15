Ізраїль відкриває кордони для туристів з України: що потрібно знати





Українцям необхідно буде заздалегідь подати заявку до дипустанови за місцем проживання, або в ізраїльське Управління з питань народонаселення та імміграції, - пишуть



При цьому громадянам України необхідно буде надати негативний тест на коронавірус, а потім пройти додаткову діагностику в Ізраїлі.



В разі попередньої онлайн-реєстрації за цю процедуру доведеться заплатити 80 шекелів (близько 665 грн), а у випадку реєстрації на території аеропорту – 100 шекелів (830 грн).



"Ця вимога поширюється і на українців, що мають сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, або документ щодо одужання після Covid-19", – сказано в повідомленні посольства України в Ізраїлі.



Крім того, необхідно оформити страховий поліс, що покриває витрати у випадку захворювання на коронавірус. Також не більше ніж за 24 години до рейсу потрібно заповнити декларацію особи, яка в’їжджає в Ізраїль.



У документі необхідно надати свої особисті дані, медичні відомості, а також докладну інформацію про місце самоізоляції в Ізраїлі. При цьому проходження карантину є обов’язковим для всіх, хто прибуває.



При цьому громадяни, які покинуть Ізраїль до закінчення періоду самоізоляції порушать місцеве законодавство і в’їзд в країну їм буде заборонений.



Послаблення карантину в Ізраїлі



З вівторка, 15 червня, в Ізраїлі втратила чинність постанова уряду щодо обов’язкового носіння масок в приміщеннях.



Відповідне розпорядження підписав новий міністр охорони здоров’я Хезі Леві.



При цьому його попередник Юлій Едельштейн, ще на початку червня висловив думку, що не очікує зростання захворюваності в разі скасування обов’язкового маскового режиму з 15 червня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд Ізраїлю прийняв рішення відкрити кордони для громадян України.Українцям необхідно буде заздалегідь подати заявку до дипустанови за місцем проживання, або в ізраїльське Управління з питань народонаселення та імміграції, - пишуть Факти. При цьому громадянам України необхідно буде надати негативний тест на коронавірус, а потім пройти додаткову діагностику в Ізраїлі.В разі попередньої онлайн-реєстрації за цю процедуру доведеться заплатити 80 шекелів (близько 665 грн), а у випадку реєстрації на території аеропорту – 100 шекелів (830 грн)."Ця вимога поширюється і на українців, що мають сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, або документ щодо одужання після Covid-19", – сказано в повідомленні посольства України в Ізраїлі.Крім того, необхідно оформити страховий поліс, що покриває витрати у випадку захворювання на коронавірус. Також не більше ніж за 24 години до рейсу потрібно заповнити декларацію особи, яка в’їжджає в Ізраїль.У документі необхідно надати свої особисті дані, медичні відомості, а також докладну інформацію про місце самоізоляції в Ізраїлі. При цьому проходження карантину є обов’язковим для всіх, хто прибуває.При цьому громадяни, які покинуть Ізраїль до закінчення періоду самоізоляції порушать місцеве законодавство і в’їзд в країну їм буде заборонений.З вівторка, 15 червня, в Ізраїлі втратила чинність постанова уряду щодо обов’язкового носіння масок в приміщеннях.Відповідне розпорядження підписав новий міністр охорони здоров’я Хезі Леві.При цьому його попередник Юлій Едельштейн, ще на початку червня висловив думку, що не очікує зростання захворюваності в разі скасування обов’язкового маскового режиму з 15 червня.

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