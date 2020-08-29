Військові хотіли вкрасти і продати зброю зі своєї частини
Сьогодні, 03:18
Троє військовослужбовців ЗСУ хотіли продати зброю, вкрадену у військовій частині.
Військових викрили оперативники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ на спробі продажу зброї, - йдеться на сайті СБУ.
Мова іде про необліковану стрілецьку зброю та боєприпаси, які вони планували незаконно вивезти з місця дислокації підрозділу.
Згідно з ухвалою слідчого судді Краматорського окружного суду, правоохоронці провели обшук в одному із військових підрозділів.
Під час слідчих дій, зокрема, вилучено:
АГС – автоматичні станкові гранатомети 4 шт.
РПГ – ручні протитанкові гранатомети 2 шт.
ПКМ – кулемет Калашникова модернізований 1 шт.
ПКТ – кулемет Калашникова танковий 3 шт.
АК 74 – автомат Калашникова 1 шт.
АК 47 – автомат Калашникова 1 шт.
АКМС – автомат Калашникова з металевим складним прикладом 4 шт.
ГП 25 – гранатомети підствольні 10 шт.
ПМ – пістолет Макарова 1 шт.
ствол до ПКТ 2 шт.
ствол до ПК 1 шт.
Наразі у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.
Операція проводилась спільно з СУ ГУ Нацполіції у Донецькій області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері операції Об’єднаних сил.
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Військових викрили оперативники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ на спробі продажу зброї, - йдеться на сайті СБУ.
Мова іде про необліковану стрілецьку зброю та боєприпаси, які вони планували незаконно вивезти з місця дислокації підрозділу.
Згідно з ухвалою слідчого судді Краматорського окружного суду, правоохоронці провели обшук в одному із військових підрозділів.
Під час слідчих дій, зокрема, вилучено:
АГС – автоматичні станкові гранатомети 4 шт.
РПГ – ручні протитанкові гранатомети 2 шт.
ПКМ – кулемет Калашникова модернізований 1 шт.
ПКТ – кулемет Калашникова танковий 3 шт.
АК 74 – автомат Калашникова 1 шт.
АК 47 – автомат Калашникова 1 шт.
АКМС – автомат Калашникова з металевим складним прикладом 4 шт.
ГП 25 – гранатомети підствольні 10 шт.
ПМ – пістолет Макарова 1 шт.
ствол до ПКТ 2 шт.
ствол до ПК 1 шт.
Наразі у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.
Операція проводилась спільно з СУ ГУ Нацполіції у Донецькій області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері операції Об’єднаних сил.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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