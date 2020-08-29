Військові хотіли вкрасти і продати зброю зі своєї частини





Військових викрили оперативники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ на спробі продажу зброї, - йдеться на сайті



Мова іде про необліковану стрілецьку зброю та боєприпаси, які вони планували незаконно вивезти з місця дислокації підрозділу.



Згідно з ухвалою слідчого судді Краматорського окружного суду, правоохоронці провели обшук в одному із військових підрозділів.



Під час слідчих дій, зокрема, вилучено:



АГС – автоматичні станкові гранатомети 4 шт.

РПГ – ручні протитанкові гранатомети 2 шт.

ПКМ – кулемет Калашникова модернізований 1 шт.

ПКТ – кулемет Калашникова танковий 3 шт.

АК 74 – автомат Калашникова 1 шт.

АК 47 – автомат Калашникова 1 шт.

АКМС – автомат Калашникова з металевим складним прикладом 4 шт.

ГП 25 – гранатомети підствольні 10 шт.

ПМ – пістолет Макарова 1 шт.

ствол до ПКТ 2 шт.

ствол до ПК 1 шт.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.



Операція проводилась спільно з СУ ГУ Нацполіції у Донецькій області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері операції Об’єднаних сил.





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