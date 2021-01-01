В Україні може початися ще одна хвиля коронавірусу





Штам може прийти до України з Росії. Там зараз зріс рівень захворюваності, йдеться в звіті Національної академії наук, - пише



Наступ нової хвилі поширення Covid-19 залежить від частки нового штаму в Україні. Не можна спрогнозувати, коли захворюваність зросте. Частка індійського штаму в Україні поки невідома.



Припускають, що спалах коронавірусу може відбутися в Україні раніше осені 2021-ого.

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