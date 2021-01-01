Курс валют у Луцьку станом на 16 червня
Сьогодні, 09:11
Курс долара у Луцьку станом на 16 червня червня 2021 року такий: купівля – 26.86, а продаж – 27.05.
Євро при купівлі становить – 32.55, продажу – 32.79.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.35.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.20, продаж – 7.30.
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Євро при купівлі становить – 32.55, продажу – 32.79.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.35.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.20, продаж – 7.30.
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