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Курс валют у Луцьку станом на 16 червня

Курс валют у Луцьку станом на 16 червня
Курс долара у Луцьку станом на 16 червня червня 2021 року такий: купівля – 26.86, а продаж – 27.05.

Євро при купівлі становить – 32.55, продажу – 32.79.

Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.35.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.20, продаж – 7.30.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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