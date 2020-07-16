Кайтсерфінг на Світязі: що це за спорт і скільки коштує. ВІДЕО





Скільки вартує таке хобі і як довго доведеться вчитися – дізнавалися журналісти



Повітряні змії над світязьким плесом – це не розвага, а спорт. Тут тренуються професійні кайтсерфери.



Нещодавно цей водний вид спорту включили до програми літньої олімпіади 2024. Кайтсерфінг має кілька різновидів. Найважчий і, одночасно, найамбітніший з них для спортсменів – це стрибки у висоту.



Просторе чисте плесо і мілини Світязя – ідеальне місце для кайтсерфінгу, розповідають професіонали. Вони тут не лише тренуються – ще й навчають усіх охочих. Спершу – на суші. Бо вправлятися з кайтом і не просто.



Дошка, кілька різних за розміром кайтів і спецодяг – усе, що потрібно кайтсерферу. Вартує таке спорядження близько півтори тисячі доларів. Але за мрію не торгуються, кажуть ловці вітру і хвиль.





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