У Луцьку судили рецидивіста, який «обчистив» 8 квартир





Луцький міськрайонний суд Волинської області призначив крадію покарання у виді шести років позбавлення волі, - пише



Так, 6 червня 2016 року злочинець «обніс» квартиру на понад 16 тисяч гривень. А з 8 вересня по 9 жовтня 2020 року він здійснив ще сім крадіжок у квартирах. Крадій не гребував нічим: він брав гроші, ноутбуки, ювелірні вироби фотоапарати та інші речі. Загальна сума викраденого з квартир – майже 300 тисяч гривень.



Відзначимо, що під час однієї з крадіжок його помітила потерпіла, яка повернулася додому та не змогла відкрити двері, оскільки злочинець замкнув їх з середини. Зрозумівши, що його викрили, він різко відкрив двері, відштовхнув потерпілу та втік.



Окрім того, обвинувачений здійснив кілька крадіжок велосипедів з під’їздів багатоквартирних будинків.



У суді злочинець визнав вину щодо всіх епізодів, відтак суд призначив йому покарання у виді шести років позбавлення волі.

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