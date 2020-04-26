вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку судили рецидивіста, який «обчистив» 8 квартир

У Луцьку судили рецидивіста, який «обчистив» 8 квартир
В обласному центрі Волині судили рецидивіста, який обікрав вісім квартир на майже 300 тисяч гривень. Також злочинець крав з під’їздів велосипеди.

Луцький міськрайонний суд Волинської області призначив крадію покарання у виді шести років позбавлення волі, - пише Волинські новини.

Так, 6 червня 2016 року злочинець «обніс» квартиру на понад 16 тисяч гривень. А з 8 вересня по 9 жовтня 2020 року він здійснив ще сім крадіжок у квартирах. Крадій не гребував нічим: він брав гроші, ноутбуки, ювелірні вироби фотоапарати та інші речі. Загальна сума викраденого з квартир – майже 300 тисяч гривень.

Відзначимо, що під час однієї з крадіжок його помітила потерпіла, яка повернулася додому та не змогла відкрити двері, оскільки злочинець замкнув їх з середини. Зрозумівши, що його викрили, він різко відкрив двері, відштовхнув потерпілу та втік.

Окрім того, обвинувачений здійснив кілька крадіжок велосипедів з під’їздів багатоквартирних будинків.

У суді злочинець визнав вину щодо всіх епізодів, відтак суд призначив йому покарання у виді шести років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, злодій, суд, рецидивіст
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 10:00
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 09:50
У Луцьку судили рецидивіста, який «обчистив» 8 квартир
Сьогодні, 09:36
У чергах на кордоні з Польщею скупчилося чимало автівок
Сьогодні, 09:21
Курс валют у Луцьку станом на 16 червня
Сьогодні, 09:11
Схожі новини
У Луцьку судили чоловіка, який обікрав гараж на майже 56 тисяч У Луцьку судили чоловіка, який обікрав гараж на майже 56 тисяч
26 квітень, 2020, 17:45
За 3 місяці 22 крадіжки: у луцьких маршрутках «промишляв» кишеньковий злодій За 3 місяці 22 крадіжки: у луцьких маршрутках «промишляв» кишеньковий злодій
22 лютий, 2019, 21:12
Волинянин, який уже має 12 судимостей – знову сяде за ґрати Волинянин, який уже має 12 судимостей – знову сяде за ґрати
19 лютий, 2019, 23:35
«Мажорні» злодії в Луцьку накралися на мільйон «Мажорні» злодії в Луцьку накралися на мільйон
13 квітень, 2017, 13:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку влітку працюватимуть 5 дитсадків. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 10:25
 0
Скільки першокласників можуть сісти за парти 1 вересня у Луцьку
Сьогодні, 10:17
 0
Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 10:00
 0
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 09:50
 0
У Луцьку судили рецидивіста, який «обчистив» 8 квартир
Сьогодні, 09:36
 0
Медіа
відео
1/8