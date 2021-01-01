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На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
Вчора, 16 червня, на Волині рятувальники ліквідували дві пожежі.

Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.

О 02:08 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння дерев’яного будинку-пустки в селі Хрипськ Шацької селищної громади Ковельського району.

Пожежу ліквідували працівники 11-ї Державної пожежно рятувальної частини та вогнеборці місцевої пожежної охорони села Піща.

Причина пожежі встановлюється.

О 04:34 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляного житлового будинку в селищі Олика Луцького району.

До місця виклику спрямували чергову варту 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці та місцеві пожежні команди селищ Олика й Цумань.

З’ясувалося, що вогонь охопив дах будинку, перекинувся на перекриття й речі домашнього вжитку. Пожежу локалізували о 05:08, ліквідували – о 05:18.

Імовірно, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем під час куріння.

Фото - ілюстративне

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Теги: Волинь, пожежа, житловий будинок
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