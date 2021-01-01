На Волині горів житловий будинок





Про це



О 02:08 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння дерев’яного будинку-пустки в селі Хрипськ Шацької селищної громади Ковельського району.



Пожежу ліквідували працівники 11-ї Державної пожежно рятувальної частини та вогнеборці місцевої пожежної охорони села Піща.



Причина пожежі встановлюється.



О 04:34 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляного житлового будинку в селищі Олика Луцького району.



До місця виклику спрямували чергову варту 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці та місцеві пожежні команди селищ Олика й Цумань.



З’ясувалося, що вогонь охопив дах будинку, перекинувся на перекриття й речі домашнього вжитку. Пожежу локалізували о 05:08, ліквідували – о 05:18.



Імовірно, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем під час куріння.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 16 червня, на Волині рятувальники ліквідували дві пожежі.Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.О 02:08 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння дерев’яного будинку-пустки в селі Хрипськ Шацької селищної громади Ковельського району.Пожежу ліквідували працівники 11-ї Державної пожежно рятувальної частини та вогнеборці місцевої пожежної охорони села Піща.Причина пожежі встановлюється.О 04:34 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляного житлового будинку в селищі Олика Луцького району.До місця виклику спрямували чергову варту 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці та місцеві пожежні команди селищ Олика й Цумань.З’ясувалося, що вогонь охопив дах будинку, перекинувся на перекриття й речі домашнього вжитку. Пожежу локалізували о 05:08, ліквідували – о 05:18.Імовірно, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем під час куріння.

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