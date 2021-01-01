Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 10:00
На Волині упродовж попередньої доби зареєстрували 28 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2, медпрацівників – 0).
Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Також за добу:
- Одужало (осіб) – 82,
- Летальних випадків (осіб) – 0.
Зробили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 674,
- методом ІФА (осіб) – 400,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 720.
Діючі активні випадки на сьогодні - 701, що становить 68,0 на 100 тис. населення.
Так, за весь час пандемії в області:
- захворіло (осіб) – 61 926 (з них дітей – 3208 та медичних працівників –3606);
- одужало (осіб) – 60 043 (з них дітей –3180 та медичних працівників –3557);
- летальних випадків (осіб) – 1 182 (з них медичних працівників –29).
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 4 хворих (Луцька ОТГ – 3, Підгайцівська ОТГ – 1);
Володимир-Волинський район – 4 хворих (Нововолинська ОТГ – 1, Володимир-Волинська ОТГ – 1, Оваднівська ОТГ – 1, Устилузька ОТГ – 1);
Ковельський район – 20 хворих (Голобська ОТГ – 3, Дубівська ОТГ – 1, Забродівська ОТГ – 1, Ковельська ОТГ – 7, Колодяжненська ОТГ – 1, Шацька ОТГ – 5, Турійська ОТГ – 2); Камінь-Каширський район – 0 хворих.
Проти COVID-19 за добу 15 червня 2021 року провели 1415 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 34818 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5702 особи. Загалом провели 40520 щеплень.
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Про це інформує Волинський лабораторний центр.
Також за добу:
- Одужало (осіб) – 82,
- Летальних випадків (осіб) – 0.
Зробили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 674,
- методом ІФА (осіб) – 400,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 720.
Діючі активні випадки на сьогодні - 701, що становить 68,0 на 100 тис. населення.
Так, за весь час пандемії в області:
- захворіло (осіб) – 61 926 (з них дітей – 3208 та медичних працівників –3606);
- одужало (осіб) – 60 043 (з них дітей –3180 та медичних працівників –3557);
- летальних випадків (осіб) – 1 182 (з них медичних працівників –29).
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 4 хворих (Луцька ОТГ – 3, Підгайцівська ОТГ – 1);
Володимир-Волинський район – 4 хворих (Нововолинська ОТГ – 1, Володимир-Волинська ОТГ – 1, Оваднівська ОТГ – 1, Устилузька ОТГ – 1);
Ковельський район – 20 хворих (Голобська ОТГ – 3, Дубівська ОТГ – 1, Забродівська ОТГ – 1, Ковельська ОТГ – 7, Колодяжненська ОТГ – 1, Шацька ОТГ – 5, Турійська ОТГ – 2); Камінь-Каширський район – 0 хворих.
Проти COVID-19 за добу 15 червня 2021 року провели 1415 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 34818 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5702 особи. Загалом провели 40520 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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