Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу

На Волині упродовж попередньої доби зареєстрували 28 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2, медпрацівників – 0).Про це інформує Волинський лабораторний центр.Також за добу:- Одужало (осіб) – 82,- Летальних випадків (осіб) – 0.Зробили тестувань за добу:- методом ПЛР (осіб) – 674,- методом ІФА (осіб) – 400,- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 720.Діючі активні випадки на сьогодні - 701, що становить 68,0 на 100 тис. населення.Так, за весь час пандемії в області:- захворіло (осіб) – 61 926 (з них дітей – 3208 та медичних працівників –3606);- одужало (осіб) – 60 043 (з них дітей –3180 та медичних працівників –3557);- летальних випадків (осіб) – 1 182 (з них медичних працівників –29).Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:Луцький район – 4 хворих (Луцька ОТГ – 3, Підгайцівська ОТГ – 1);Володимир-Волинський район – 4 хворих (Нововолинська ОТГ – 1, Володимир-Волинська ОТГ – 1, Оваднівська ОТГ – 1, Устилузька ОТГ – 1);Ковельський район – 20 хворих (Голобська ОТГ – 3, Дубівська ОТГ – 1, Забродівська ОТГ – 1, Ковельська ОТГ – 7, Колодяжненська ОТГ – 1, Шацька ОТГ – 5, Турійська ОТГ – 2); Камінь-Каширський район – 0 хворих.Проти COVID-19 за добу 15 червня 2021 року провели 1415 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 34818 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5702 особи. Загалом провели 40520 щеплень.