Скільки першокласників можуть сісти за парти 1 вересня у Луцьку

Назвали приблизну кількість учнів перших класів, що підуть до шкіл Луцької міської територіальної громади 1 вересня.Про це йшлося у середу, 16 червня, під час виконкому Луцькради.Начальниця управління освітизазначила, на сьогодні передбачають, що у перший клас у Луцьку підуть більше 3 тисяч учнів.«Чому не можу назвати конкретну цифру? Є випадки, коли батьки передумають, це їхнє право, діти певний час відвідують заклади дошкільної освіти», - сказала вона.Загалом у 2021-2022 навчальному році в місті створять 131 перший клас. Раніше їх було 109-110, однак після приєднання сіл до міста цифра зросла.