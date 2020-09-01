вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скільки першокласників можуть сісти за парти 1 вересня у Луцьку

Скільки першокласників можуть сісти за парти 1 вересня у Луцьку
Назвали приблизну кількість учнів перших класів, що підуть до шкіл Луцької міської територіальної громади 1 вересня.

Про це йшлося у середу, 16 червня, під час виконкому Луцькради.

Начальниця управління освіти Зіновія Лещенко зазначила, на сьогодні передбачають, що у перший клас у Луцьку підуть більше 3 тисяч учнів.

«Чому не можу назвати конкретну цифру? Є випадки, коли батьки передумають, це їхнє право, діти певний час відвідують заклади дошкільної освіти», - сказала вона.

Загалом у 2021-2022 навчальному році в місті створять 131 перший клас. Раніше їх було 109-110, однак після приєднання сіл до міста цифра зросла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, першокласники, школа, навчання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку влітку працюватимуть 5 дитсадків. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 10:25
Скільки першокласників можуть сісти за парти 1 вересня у Луцьку
Сьогодні, 10:17
Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 10:00
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 09:50
У Луцьку судили рецидивіста, який «обчистив» 8 квартир
Сьогодні, 09:36
Схожі новини
Відомі волиняни показали, як колись йшли до школи на перший дзвінок. ФОТОСПОГАДИ Відомі волиняни показали, як колись йшли до школи на перший дзвінок. ФОТОСПОГАДИ
01 вересень, 2020, 15:57
До луцьких шкіл цього року планують зарахувати більше 3 тисяч першачків До луцьких шкіл цього року планують зарахувати більше 3 тисяч першачків
29 червень, 2020, 21:48
Чотирнадцять школярів з Луцька стали помічниками патрульних Чотирнадцять школярів з Луцька стали помічниками патрульних
19 лютий, 2020, 13:25
Учнів луцької школи №13 хочуть перевести у інші навчальні заклади Учнів луцької школи №13 хочуть перевести у інші навчальні заклади
31 січень, 2020, 16:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку влітку працюватимуть 5 дитсадків. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 10:25
 0
Скільки першокласників можуть сісти за парти 1 вересня у Луцьку
Сьогодні, 10:17
 0
Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 10:00
 0
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 09:50
 0
У Луцьку судили рецидивіста, який «обчистив» 8 квартир
Сьогодні, 09:36
 0
Медіа
відео
1/8