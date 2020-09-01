Скільки першокласників можуть сісти за парти 1 вересня у Луцьку
Сьогодні, 10:17
Назвали приблизну кількість учнів перших класів, що підуть до шкіл Луцької міської територіальної громади 1 вересня.
Про це йшлося у середу, 16 червня, під час виконкому Луцькради.
Начальниця управління освіти Зіновія Лещенко зазначила, на сьогодні передбачають, що у перший клас у Луцьку підуть більше 3 тисяч учнів.
«Чому не можу назвати конкретну цифру? Є випадки, коли батьки передумають, це їхнє право, діти певний час відвідують заклади дошкільної освіти», - сказала вона.
Загалом у 2021-2022 навчальному році в місті створять 131 перший клас. Раніше їх було 109-110, однак після приєднання сіл до міста цифра зросла.
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Про це йшлося у середу, 16 червня, під час виконкому Луцькради.
Начальниця управління освіти Зіновія Лещенко зазначила, на сьогодні передбачають, що у перший клас у Луцьку підуть більше 3 тисяч учнів.
«Чому не можу назвати конкретну цифру? Є випадки, коли батьки передумають, це їхнє право, діти певний час відвідують заклади дошкільної освіти», - сказала вона.
Загалом у 2021-2022 навчальному році в місті створять 131 перший клас. Раніше їх було 109-110, однак після приєднання сіл до міста цифра зросла.
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