Повідомили, скільки учнів цьогоріч закінчили школи Луцька з медалями





Про це йшлося у середу, 16 червня, під час виконкому Луцькради.



Начальниця управління освіти Зіновія Лещенко повідомила, що навчальний рік, відповідно до законодавства, триває до 1 липня. Навчання ж у школах завершилося 29 травня.



29 червня випускникам запланували вручати документи про повну загальну середню освіту.



«І, традиційно, 29 червня міський голова вручить медалі 194 медалістам», - зауважила посадовиця. Окрім того, 9-ті класи закінчили з відзнакою 247 учнів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій міській територіальній громаді 9 класів закінчили 2564 учні, 11 класів – 1549 учнів.Про це йшлося у середу, 16 червня, під час виконкому Луцькради.Начальниця управління освітиповідомила, що навчальний рік, відповідно до законодавства, триває до 1 липня. Навчання ж у школах завершилося 29 травня.29 червня випускникам запланували вручати документи про повну загальну середню освіту.«І, традиційно, 29 червня міський голова вручить медалі 194 медалістам», - зауважила посадовиця. Окрім того, 9-ті класи закінчили з відзнакою 247 учнів.

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