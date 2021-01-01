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Повідомили, скільки учнів цьогоріч закінчили школи Луцька з медалями

Повідомили, скільки учнів цьогоріч закінчили школи Луцька з медалями
У Луцькій міській територіальній громаді 9 класів закінчили 2564 учні, 11 класів – 1549 учнів.

Про це йшлося у середу, 16 червня, під час виконкому Луцькради.

Начальниця управління освіти Зіновія Лещенко повідомила, що навчальний рік, відповідно до законодавства, триває до 1 липня. Навчання ж у школах завершилося 29 травня.

29 червня випускникам запланували вручати документи про повну загальну середню освіту.

«І, традиційно, 29 червня міський голова вручить медалі 194 медалістам», - зауважила посадовиця. Окрім того, 9-ті класи закінчили з відзнакою 247 учнів.

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Теги: медалі, учні
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