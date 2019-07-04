У Луцьку облаштують нові парки та висадять понад 1000 дерев
Сьогодні, 13:45
У Луцьку планують облаштувати кілька нових рекреаційних зон та висадити чимало нових дерев за 5 років.
Про це йшлося у середу, 16 червня, під час виконкому Луцькради.
Начальниця міського відділу екології Оксана Лисак повідомила, що на реалізацію Програми розвитку та збереження зелених насаджень Луцької міської територіальної громади на 2021–2025 роки витратять 130 мільйонів гривень. Один із напрямків – збільшення кількості зелених насаджень, покращення різноманіття рослинного світу, збереження наявних біоресурсів.
Розширення мережі та благоустрій зелених насаджень відбудеться завдяки створенню паркових та рекреаційних зон. Йдеться про облаштування території вздовж Стиру, гідропарку «Гнідавський», ландшафтного парку на Сапалаївці в районі дитячої залізниці та біля Омелянівських ставків, каже посадовиця. Також проводитимуть реконструкцію наявних зелених зон.
За 5 років на території громади планують висадити 1205 дерев та чагарників на 3,2 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 16 червня, під час виконкому Луцькради.
Начальниця міського відділу екології Оксана Лисак повідомила, що на реалізацію Програми розвитку та збереження зелених насаджень Луцької міської територіальної громади на 2021–2025 роки витратять 130 мільйонів гривень. Один із напрямків – збільшення кількості зелених насаджень, покращення різноманіття рослинного світу, збереження наявних біоресурсів.
Розширення мережі та благоустрій зелених насаджень відбудеться завдяки створенню паркових та рекреаційних зон. Йдеться про облаштування території вздовж Стиру, гідропарку «Гнідавський», ландшафтного парку на Сапалаївці в районі дитячої залізниці та біля Омелянівських ставків, каже посадовиця. Також проводитимуть реконструкцію наявних зелених зон.
За 5 років на території громади планують висадити 1205 дерев та чагарників на 3,2 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні продовжать адаптивний карантин
Сьогодні, 14:05
У Луцьку облаштують нові парки та висадять понад 1000 дерев
Сьогодні, 13:45
У медзакладі на Волині варикоз лікують сучасним методом
Сьогодні, 13:17
На Волині за списування вигнали 7 учасників ЗНО
Сьогодні, 12:58