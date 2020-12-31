У Києві п'яний перехожий штовхнув велосипедиста під колеса вантажівки
Сьогодні, 10:42
На вулиці Зодчих у Святошинському районі Києва ввечері 15 червня сталася смертельна ДТП, в якій загинув 28-річний велосипедист.
Правоохоронці попередньо з’ясували, що перехожий у стані алкогольного сп'яніння змінив траєкторію руху по тротуару і у цей момент зіткнувся із велосипедистом, який рухався назустріч, - пише відділ комунікації поліції Києва.
Внаслідок падіння велосипедист, 1993 року народження, потрапив під колеса великогабаритного транспортного засобу та загинув на місці
Слідче управлінням поліції Києва розпочали кримінальне провадження за ст. 291 (Порушення чинних на транспорті правил). Перехожого, 1973 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Санкція статті передбачає до позбавлення волі на строк до п’яти років.
За даними ЗМІ, загиблий працював лікарем-травматологом у 7-й міській лікарні.
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Правоохоронці попередньо з’ясували, що перехожий у стані алкогольного сп'яніння змінив траєкторію руху по тротуару і у цей момент зіткнувся із велосипедистом, який рухався назустріч, - пише відділ комунікації поліції Києва.
Внаслідок падіння велосипедист, 1993 року народження, потрапив під колеса великогабаритного транспортного засобу та загинув на місці
Слідче управлінням поліції Києва розпочали кримінальне провадження за ст. 291 (Порушення чинних на транспорті правил). Перехожого, 1973 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Санкція статті передбачає до позбавлення волі на строк до п’яти років.
За даними ЗМІ, загиблий працював лікарем-травматологом у 7-й міській лікарні.
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