У Луцьку двом атовцям придбають житло на умовах співфінансування
Сьогодні, 16:22
У Луцьку придбають два помешкання, відповідно до Програми забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, бійців-добровольців, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти.
Про це йшлося у середу, 16 червня, під час виконкому Луцькради.
Квартиру на 41,62 «квадрати» придбають для учасника бойових дій. Розмір співфінансування: 304 384,75 гривень – сума, яку перерахують з коштів бюджету Луцької міської територіальної громади; 304 384,75 гривень – сума співфінансування, яку повинен внести на учасник програми; 116 100,50 гривень – сума додаткових коштів атовця.
Житло на 65,65 «квадрати» куплять для особи з інвалідністю внаслідок війни третьої групи. Розмір співфінансування: 480 126,36 гривень – сума, яку перерахують з бюджету Луцької міської територіальної громади; 480 126,36 гривень внесе учасник програми на умовах співфінансування; 321 347,28 гривень – сума додаткових коштів учасника програми.
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Про це йшлося у середу, 16 червня, під час виконкому Луцькради.
Квартиру на 41,62 «квадрати» придбають для учасника бойових дій. Розмір співфінансування: 304 384,75 гривень – сума, яку перерахують з коштів бюджету Луцької міської територіальної громади; 304 384,75 гривень – сума співфінансування, яку повинен внести на учасник програми; 116 100,50 гривень – сума додаткових коштів атовця.
Житло на 65,65 «квадрати» куплять для особи з інвалідністю внаслідок війни третьої групи. Розмір співфінансування: 480 126,36 гривень – сума, яку перерахують з бюджету Луцької міської територіальної громади; 480 126,36 гривень внесе учасник програми на умовах співфінансування; 321 347,28 гривень – сума додаткових коштів учасника програми.
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