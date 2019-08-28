У Луцьку двом атовцям придбають житло на умовах співфінансування

У Луцьку придбають два помешкання, відповідно до Програми забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, бійців-добровольців, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти.Про це йшлося у середу, 16 червня, під час виконкому Луцькради.Квартиру на 41,62 «квадрати» придбають для учасника бойових дій. Розмір співфінансування: 304 384,75 гривень – сума, яку перерахують з коштів бюджету Луцької міської територіальної громади; 304 384,75 гривень – сума співфінансування, яку повинен внести на учасник програми; 116 100,50 гривень – сума додаткових коштів атовця.Житло на 65,65 «квадрати» куплять для особи з інвалідністю внаслідок війни третьої групи. Розмір співфінансування: 480 126,36 гривень – сума, яку перерахують з бюджету Луцької міської територіальної громади; 480 126,36 гривень внесе учасник програми на умовах співфінансування; 321 347,28 гривень – сума додаткових коштів учасника програми.