У Луцьку п'яна водійка тролейбуса врізалась у паркан і втекла з місця аварії. ФОТО

У Луцьку на вулиці Володимирській сталась ДТП, яку спричинила водійка тролейбуса.Автопригода трапилась 15 червня, - пише пресслужба патрульної поліції Волинської області.Вчора волинським патрульним надійшло повідомлення від заявника про те, що водій тролейбуса на вулиці Володимирській, не впорався із керуванням, наїхав на огорожу та зник з місця автопригоди.Патрульні з’ясували, хто керував тролейбусом. Також через кілька хвилин водійка зателефонувала до власника паркану та сказала, що повернеться на місце ДТП.41-річна водійка повідомила, що дійсно вона керувала тролейбусом, пошкодила паркан та зникла з місця події. На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався.Огляд на стан алкогольного сп’яніння керманичка пройшла у медичному закладі. Результат — 1,01 проміле, що в 5 разів перевищував допустиму норму.У результаті на неї склали адмінматеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння), ст.122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди), ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна), ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не пред’явила свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу) та ч.1 ст.139 (Створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення) КУпАП та вилучили посвідчення водія.