Волинський хірург розповів, чи обов’язкова операція, коли є каміння у жовчному міхурі





Про це розповів медичний директор з хірургічної допомоги Волинської обласної клінічної лікарні Микола Галей у програмі «Телемедицина» 14 червня на



За його словами, якщо раніше були різні думки з приводу доцільності оперативного втручання, то тепер медики дійшли єдиного висновку, що операція потрібна.



«Є багато різних думок, але 2018 року на саміті в Токіо ті думки розвіяли і дійшли висновку: якщо є каміння в жовчному міхурі, нам треба якомога швидше і, якщо можна, то в тихому спокійному періоді, його забрати», – наголосив лікар.



Він каже, що коли немає загострення, то хірургу легше оперувати, а пацієнт тоді краще переносить втручання, термін перебування його на лікарняному ліжку скорочується. Якщо ж операцію зробити у період загострення недуги, то пацієнтові доведеться довше відновлюватися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Якщо у людини є каміння у жовчному міхурі, потрібно робити операцію, але не у стані загострення хвороби.Про це розповів медичний директор з хірургічної допомоги Волинської обласної клінічної лікарніу програмі «Телемедицина» 14 червня на 12 каналі За його словами, якщо раніше були різні думки з приводу доцільності оперативного втручання, то тепер медики дійшли єдиного висновку, що операція потрібна.«Є багато різних думок, але 2018 року на саміті в Токіо ті думки розвіяли і дійшли висновку: якщо є каміння в жовчному міхурі, нам треба якомога швидше і, якщо можна, то в тихому спокійному періоді, його забрати», – наголосив лікар.Він каже, що коли немає загострення, то хірургу легше оперувати, а пацієнт тоді краще переносить втручання, термін перебування його на лікарняному ліжку скорочується. Якщо ж операцію зробити у період загострення недуги, то пацієнтові доведеться довше відновлюватися.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію