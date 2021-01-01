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Волинський хірург розповів, чи обов’язкова операція, коли є каміння у жовчному міхурі

Волинський хірург розповів, чи обов’язкова операція, коли є каміння у жовчному міхурі
Якщо у людини є каміння у жовчному міхурі, потрібно робити операцію, але не у стані загострення хвороби.

Про це розповів медичний директор з хірургічної допомоги Волинської обласної клінічної лікарні Микола Галей у програмі «Телемедицина» 14 червня на 12 каналі.

За його словами, якщо раніше були різні думки з приводу доцільності оперативного втручання, то тепер медики дійшли єдиного висновку, що операція потрібна.

«Є багато різних думок, але 2018 року на саміті в Токіо ті думки розвіяли і дійшли висновку: якщо є каміння в жовчному міхурі, нам треба якомога швидше і, якщо можна, то в тихому спокійному періоді, його забрати», – наголосив лікар.

Він каже, що коли немає загострення, то хірургу легше оперувати, а пацієнт тоді краще переносить втручання, термін перебування його на лікарняному ліжку скорочується. Якщо ж операцію зробити у період загострення недуги, то пацієнтові доведеться довше відновлюватися.

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Теги: хірург, Волинь, операція
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