Волинський хірург розповів, чи обов’язкова операція, коли є каміння у жовчному міхурі
Сьогодні, 11:31
Якщо у людини є каміння у жовчному міхурі, потрібно робити операцію, але не у стані загострення хвороби.
Про це розповів медичний директор з хірургічної допомоги Волинської обласної клінічної лікарні Микола Галей у програмі «Телемедицина» 14 червня на 12 каналі.
За його словами, якщо раніше були різні думки з приводу доцільності оперативного втручання, то тепер медики дійшли єдиного висновку, що операція потрібна.
«Є багато різних думок, але 2018 року на саміті в Токіо ті думки розвіяли і дійшли висновку: якщо є каміння в жовчному міхурі, нам треба якомога швидше і, якщо можна, то в тихому спокійному періоді, його забрати», – наголосив лікар.
Він каже, що коли немає загострення, то хірургу легше оперувати, а пацієнт тоді краще переносить втручання, термін перебування його на лікарняному ліжку скорочується. Якщо ж операцію зробити у період загострення недуги, то пацієнтові доведеться довше відновлюватися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповів медичний директор з хірургічної допомоги Волинської обласної клінічної лікарні Микола Галей у програмі «Телемедицина» 14 червня на 12 каналі.
За його словами, якщо раніше були різні думки з приводу доцільності оперативного втручання, то тепер медики дійшли єдиного висновку, що операція потрібна.
«Є багато різних думок, але 2018 року на саміті в Токіо ті думки розвіяли і дійшли висновку: якщо є каміння в жовчному міхурі, нам треба якомога швидше і, якщо можна, то в тихому спокійному періоді, його забрати», – наголосив лікар.
Він каже, що коли немає загострення, то хірургу легше оперувати, а пацієнт тоді краще переносить втручання, термін перебування його на лікарняному ліжку скорочується. Якщо ж операцію зробити у період загострення недуги, то пацієнтові доведеться довше відновлюватися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Через ремонт проспекту Волі частина лучан залишиться без води
Сьогодні, 11:41
Волинський хірург розповів, чи обов’язкова операція, коли є каміння у жовчному міхурі
Сьогодні, 11:31