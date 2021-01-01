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Перша країна Європи оголосила про подолання епідемії коронавірусу

Перша країна Європи оголосила про подолання епідемії коронавірусу
У Словенії заявили про закінчення епідемії коронавірусу, хоча низка обмежень все ще буде діяти.

Про це у вівторок, 15 червня, заявив міністр Янез Поклукара, пише "Кореспондент".

Влада Словенії оголосила про закінчення епідемії COVID-19 в країні з середи. Однак вакцинація населення і дія деяких обмежувальних заходів будуть продовжені.

За даними Міністерства охорони здоров'я Словенії, в двохмільйонній країні за останню добу виявили всього 112 заражених коронавірусом, померли двоє хворих. Одну дозу різних вакцин західного виробництва отримали 769 248 жителів Словенії, повну імунізацію пройшли 551 906 повнолітніх громадян. У лікарнях перебуває 122 пацієнти, з яких 40 - у відділеннях інтенсивної терапії.

"Із завтрашнього дня в Словенії формально закінчена епідемія, але боротьба проти коронавірусу ще не завершена. Так, вакцинація залишається ключовим заходом контролю за епідемією. Майбутнє ЄС засноване на солідарності і співпраці при спільних цінностях і цілях вакцинації", - наводяться в повідомленні міністерства охорони здоров'я в Twitter слова міністра Янеза Поклукара.

У республіці зберігається вимога про носіння захисних масок в закритих приміщеннях, а також обмеження щодо кількості присутніх в приміщеннях і вимоги щодо дотримання дистанції. Також постійно оновлюється список країн "червоної зони", після прибуття з яких необхідно проходити карантин.

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Теги: карантин, Словенія, подолання
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