вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В автобусі «Неаполь – Луцьк» в Україну намагалися ввезти блок для майнингу криптовалюти

В автобусі «Неаполь – Луцьк» в Україну намагалися ввезти блок для майнингу криптовалюти
Пасажир рейсового автобуса, який повертався з Італії через українсько-угорський кордон, намагався незаконно завезти в Україну блок автоматичного оброблення інформації.

Про це повідомляє Закарпатська митниця.

Вартість товару – понад 300 тис грн, що значно перевищує дозволену митним законодавством суму – 500 євро і до 50 кг для ввезення товару на одну особу без декларування та сплати митних платежів.

З’ясували, що 41-річний житель міста Вінниця, повертаючись автобусом з країн ЄС, прихопив з собою товар іноземного виробництва, який підлягає обов’язковому декларуванню та оподаткуванню.

Блок автоматичного оброблення інформації – ASIC-майнер торгівельної марки «Bitmain» моделі «Antminer Т19_84Т китайського виробництва знаходився у картонній коробці багажного відсіку автобуса серед інших речей. В інтернет-мережі ціна його понад 320 тис грн.

Незадекларований товар чоловік не визнав своєю власністю. Сказав, що перевозив на прохання незнайомця з Італії у місто Радомишль, що на Житомирщині.

Відтак, інспектори митного поста «Тиса» Закарпатської митниці Держмитслужби задокументували порушення митних правил за статтею 472 МКУ. Наразі блок автоматичного оброблення інформації вилучили, а його остаточну вартість встановить спеціаліст-експерт.

В автобусі «Неаполь – Луцьк» в Україну намагалися ввезти блок для майнингу криптовалюти

В автобусі «Неаполь – Луцьк» в Україну намагалися ввезти блок для майнингу криптовалюти

В автобусі «Неаполь – Луцьк» в Україну намагалися ввезти блок для майнингу криптовалюти

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Закарпаття, митниця, блок, криптовалюта
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому районі мотоцикліст збив велосипедиста
Сьогодні, 12:03
В автобусі «Неаполь – Луцьк» в Україну намагалися ввезти блок для майнингу криптовалюти
Сьогодні, 11:48
На центральному пляжі у Луцьку ледь не потонула 13-річна дитина
Сьогодні, 11:45
Через ремонт проспекту Волі частина лучан залишиться без води
Сьогодні, 11:41
Перша країна Європи оголосила про подолання епідемії коронавірусу
Сьогодні, 11:37
Схожі новини
Закарпатські митники ховали хабарі у... собачому вольєрі. ФОТО. ВІДЕО Закарпатські митники ховали хабарі у... собачому вольєрі. ФОТО. ВІДЕО
03 жовтень, 2016, 12:03
Під час служби загинула військова із Закарпаття Під час служби загинула військова із Закарпаття
10 червень, 14:50
На Закарпатті туристичний автобус на смерть збив молодого чоловіка На Закарпатті туристичний автобус на смерть збив молодого чоловіка
31 травень, 16:56
На Волині разом з «гуманітаркою» намагалися незаконно провезти одяг для пожежників На Волині разом з «гуманітаркою» намагалися незаконно провезти одяг для пожежників
25 травень, 15:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому районі мотоцикліст збив велосипедиста
Сьогодні, 12:03
 0
В автобусі «Неаполь – Луцьк» в Україну намагалися ввезти блок для майнингу криптовалюти
Сьогодні, 11:48
 0
На центральному пляжі у Луцьку ледь не потонула 13-річна дитина
Сьогодні, 11:45
 0
Через ремонт проспекту Волі частина лучан залишиться без води
Сьогодні, 11:41
 0
Перша країна Європи оголосила про подолання епідемії коронавірусу
Сьогодні, 11:37
 0
Медіа
відео
1/8