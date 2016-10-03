В автобусі «Неаполь – Луцьк» в Україну намагалися ввезти блок для майнингу криптовалюти
Сьогодні, 11:48
Пасажир рейсового автобуса, який повертався з Італії через українсько-угорський кордон, намагався незаконно завезти в Україну блок автоматичного оброблення інформації.
Про це повідомляє Закарпатська митниця.
Вартість товару – понад 300 тис грн, що значно перевищує дозволену митним законодавством суму – 500 євро і до 50 кг для ввезення товару на одну особу без декларування та сплати митних платежів.
З’ясували, що 41-річний житель міста Вінниця, повертаючись автобусом з країн ЄС, прихопив з собою товар іноземного виробництва, який підлягає обов’язковому декларуванню та оподаткуванню.
Блок автоматичного оброблення інформації – ASIC-майнер торгівельної марки «Bitmain» моделі «Antminer Т19_84Т китайського виробництва знаходився у картонній коробці багажного відсіку автобуса серед інших речей. В інтернет-мережі ціна його понад 320 тис грн.
Незадекларований товар чоловік не визнав своєю власністю. Сказав, що перевозив на прохання незнайомця з Італії у місто Радомишль, що на Житомирщині.
Відтак, інспектори митного поста «Тиса» Закарпатської митниці Держмитслужби задокументували порушення митних правил за статтею 472 МКУ. Наразі блок автоматичного оброблення інформації вилучили, а його остаточну вартість встановить спеціаліст-експерт.
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Про це повідомляє Закарпатська митниця.
Вартість товару – понад 300 тис грн, що значно перевищує дозволену митним законодавством суму – 500 євро і до 50 кг для ввезення товару на одну особу без декларування та сплати митних платежів.
З’ясували, що 41-річний житель міста Вінниця, повертаючись автобусом з країн ЄС, прихопив з собою товар іноземного виробництва, який підлягає обов’язковому декларуванню та оподаткуванню.
Блок автоматичного оброблення інформації – ASIC-майнер торгівельної марки «Bitmain» моделі «Antminer Т19_84Т китайського виробництва знаходився у картонній коробці багажного відсіку автобуса серед інших речей. В інтернет-мережі ціна його понад 320 тис грн.
Незадекларований товар чоловік не визнав своєю власністю. Сказав, що перевозив на прохання незнайомця з Італії у місто Радомишль, що на Житомирщині.
Відтак, інспектори митного поста «Тиса» Закарпатської митниці Держмитслужби задокументували порушення митних правил за статтею 472 МКУ. Наразі блок автоматичного оброблення інформації вилучили, а його остаточну вартість встановить спеціаліст-експерт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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