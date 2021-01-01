У Луцькому районі дві громади взялися наводити лад із землею

Першими громадами у Луцькому районі, які взялися наводити лад із земельними ресурсами, стали Мар’янівська та Берестечківська.Про це йдеться на сайті Луцької райради.Нагадаємо, нещодавно у Луцькій районній раді очільникам громад та землевпорядникам презентували електронну систему управління земельними ресурсами, у якій міститься детальна інформація про кожну земельну ділянку, форму власності, її орендаря чи власника або ж користувача. Простіше кажучи, завдяки цій системі стане відомо, хто сплачує податки за користування сільськогосподарськими землями, а хто ні.«Ця система дає можливість громадам заробляти. Багато аграріїв, фермерів користуються землями, збирають врожаї, але не платять. Одні платять, інші – ні, через що бюджет громади втрачає мільйонні кошти через недобросовісних аграріїв», - сказав тоді голова Луцької районної радиГолова Мар’янівської територіальної громадирозповів, що уже давно шукає подібну програму для наведення ладу із земельними ресурсами.«Ми із землевпорядником стикнулися із тим, що мусимо обробити великий масив інформації, а вона необхідна для збільшення надходжень до бюджету від оренди землі», - зауважив Олег Басалик.Із подібною проблемою зіткнувся і голова Берестечківської територіальної громади«Ми знаємо крупних орендарів, які працюють на землі, але хотіли б мати точну інформацію по дрібних. Крім того, у нас є 400 гектарів вільних земель, які потребують обліку та контролю», - зауважив Ігор Грудзевич.Тому після ознайомлення із електронною системою управління земельними ресурсами керівники Мар’янівської та Берестечківської громад вирішили встановити її.