У Луцькому районі мотоцикліст збив велосипедиста





Автопригода трапилася учора, 15 червня, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



30-річний жителя міста Рожище, керуючи мотоциклом Yamaha YZFR6, зіткнувся із 65-річним велосипедистом, жителем Луцького району.



Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги постраждалий від госпіталізації відмовився.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Триває слідство.







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