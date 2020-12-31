У Луцькому районі мотоцикліст збив велосипедиста
Сьогодні, 12:03
У селі Милуші Луцькому районі мотоцикліст збив велосипедиста.
Автопригода трапилася учора, 15 червня, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
30-річний жителя міста Рожище, керуючи мотоциклом Yamaha YZFR6, зіткнувся із 65-річним велосипедистом, жителем Луцького району.
Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги постраждалий від госпіталізації відмовився.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Автопригода трапилася учора, 15 червня, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
30-річний жителя міста Рожище, керуючи мотоциклом Yamaha YZFR6, зіткнувся із 65-річним велосипедистом, жителем Луцького району.
Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги постраждалий від госпіталізації відмовився.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцькому районі дві громади взялися наводити лад із землею
Сьогодні, 12:30
У Луцькому районі мотоцикліст збив велосипедиста
Сьогодні, 12:03
В автобусі «Неаполь – Луцьк» в Україну намагалися ввезти блок для майнингу криптовалюти
Сьогодні, 11:48
На центральному пляжі у Луцьку ледь не потонула 13-річна дитина
Сьогодні, 11:45