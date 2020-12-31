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У Луцькому районі мотоцикліст збив велосипедиста

У Луцькому районі мотоцикліст збив велосипедиста
У селі Милуші Луцькому районі мотоцикліст збив велосипедиста.

Автопригода трапилася учора, 15 червня, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

30-річний жителя міста Рожище, керуючи мотоциклом Yamaha YZFR6, зіткнувся із 65-річним велосипедистом, жителем Луцького району.

Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги постраждалий від госпіталізації відмовився.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.



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Теги: аварія, велосипедист, Милуші
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