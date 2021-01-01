На Волині начальниця поштового відділення вкрала з каси гроші: як покарали жінку





Зловживаючи своїми службовими обов’язками, близько 15-ї години 15 лютого 2020 року, перебуваючи у відділенні пошти на вулиці Сагайдачного, вона привласнила грошові кошти з каси товариства на суму 42 713 гривень, пише



Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем), що карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.



В судовому засіданні обвинувачена свою винуватість у скоєнні злочину визнала повністю та розкаялася.



За її словами, вона перебувала у скрутному матеріальному становищі, оскільки має кредитні зобов’язання, на її утриманні перебувають двоє малолітніх дітей, яких утримує та виховує самостійно, так як розлучена. Батько дітей має велику заборгованість зі сплати аліментів. Маючи доступ до грошових коштів та відповідні кредитні зобов’язання, вирішила заволодіти ними на незначний проміжок часу, які мала намір в подальшому повернути. З цією метою в комп’ютерній програмі відмітила, що кошти в сумі 42 713, 07 гривень виплачені громадянам. Ствердила, що дійсно в результаті інвентаризації була виявлена нестача вказаних грошових коштів.



Жінка не заперечувала, що не очікувано для неї була здійснена інвентаризація грошових коштів та товаро-матеріальних цінностей. Виявлену суму нестачі добровільно відшкодувала.



Представник АТ «Укрпошта» в особі Волинської дирекції в письмові заяві на адресу суду підтвердив, що заподіяна майнова шкода підприємству відшкодована добровільно обвинуваченою, будь-яких претензій до неї не мають.



Ковельський міськрайонний суд під головуванням судді В’ячеслава Лесика призначив ковельчанці, яка не мала судимості, покарання у виді позбавлення волі строком на один рік з позбавленням права обіймати посади пов’язанні з виконанням організаційно-розпорядчих функцій та обслуговуванням грошових коштів і матеріальних цінностей в установах, підприємствах, організаціях, строком на два роки.



Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженка села Уховецьк Ковельського району перебувала на посаді начальника відділення поштового зв’язку «Ковель-1» Волинської дирекції АТ «Укрпошта» із серпня 2019 року по березень 2020-го.Зловживаючи своїми службовими обов’язками, близько 15-ї години 15 лютого 2020 року, перебуваючи у відділенні пошти на вулиці Сагайдачного, вона привласнила грошові кошти з каси товариства на суму 42 713 гривень, пише "Ковель media" Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем), що карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.В судовому засіданні обвинувачена свою винуватість у скоєнні злочину визнала повністю та розкаялася.За її словами, вона перебувала у скрутному матеріальному становищі, оскільки має кредитні зобов’язання, на її утриманні перебувають двоє малолітніх дітей, яких утримує та виховує самостійно, так як розлучена. Батько дітей має велику заборгованість зі сплати аліментів. Маючи доступ до грошових коштів та відповідні кредитні зобов’язання, вирішила заволодіти ними на незначний проміжок часу, які мала намір в подальшому повернути. З цією метою в комп’ютерній програмі відмітила, що кошти в сумі 42 713, 07 гривень виплачені громадянам. Ствердила, що дійсно в результаті інвентаризації була виявлена нестача вказаних грошових коштів.Жінка не заперечувала, що не очікувано для неї була здійснена інвентаризація грошових коштів та товаро-матеріальних цінностей. Виявлену суму нестачі добровільно відшкодувала.Представник АТ «Укрпошта» в особі Волинської дирекції в письмові заяві на адресу суду підтвердив, що заподіяна майнова шкода підприємству відшкодована добровільно обвинуваченою, будь-яких претензій до неї не мають.Ковельський міськрайонний суд під головуванням судді В’ячеслава Лесика призначив ковельчанці, яка не мала судимості, покарання у виді позбавлення волі строком на один рік з позбавленням права обіймати посади пов’язанні з виконанням організаційно-розпорядчих функцій та обслуговуванням грошових коштів і матеріальних цінностей в установах, підприємствах, організаціях, строком на два роки.Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду.

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