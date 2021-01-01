У медзакладі на Волині варикоз лікують сучасним методом
Сьогодні, 13:17
У КП «Володимир-Волинське ТМО» лазером лікують варикоз.
Про це повідомляють на сторінці медзакладу.
У КП «Володимир-Волинське ТМО» провели планову операцію мешканці Володимира-Волинського, у якої була варикозна хвороба нижніх кінцівок. Завдяки сучасному методу лікування, вже наступного дня після проведення операції жінка була готова до виписки з лікарні.
63-річній пацієнтці провели ендовенозну лазерну коагуляцію з мініфлебектомією.
Як розповіли лікарі, це сучасний метод лікування варикозного захворювання вен нижніх кінцівок за допомогою діодного лазера. Ця процедура є однією з новітніх методик оперативного лікування варикозної хвороби вен. Дозволяє обійтися без розрізів шкірних покривів, і як наслідок, пацієнт не потребує госпіталізації і стаціонарного нагляду. Ендовенозна лазерна коагуляція не вимагає супроводу анестезіологічної бригади і абсолютно безболісна.
Ендовенозну лазерну коагуляцію з мініфлебектомією у Володимир-Волинському ТМО провів лікар-хірург Майструк Павло Павлович.
"Звертаємо Вашу увагу на те, що вчасне звернення до лікаря з вираженим варикозом дозволяє вчасно вирішити проблему порушення кровотоку нижніх кінцівок. Одним з найсерйозніших ускладнень варикозу є тромбофлебіт – тобто утворення тромба на внутрішній стінці вени з подальшим запаленням. Якщо тромб відірветься, наслідки можуть бути летальними. Саме тому варикозне розширення вен є небезпечним захворюванням, яке необхідно лікувати", - йдеться у повідомленні.
Контактний телефон приймального відділення: 3-56-01 (цілодобово). Контактний телефон реєстратури: 3-41-03 (пн - пт з 8:00 до 15:30).
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Про це повідомляють на сторінці медзакладу.
У КП «Володимир-Волинське ТМО» провели планову операцію мешканці Володимира-Волинського, у якої була варикозна хвороба нижніх кінцівок. Завдяки сучасному методу лікування, вже наступного дня після проведення операції жінка була готова до виписки з лікарні.
63-річній пацієнтці провели ендовенозну лазерну коагуляцію з мініфлебектомією.
Як розповіли лікарі, це сучасний метод лікування варикозного захворювання вен нижніх кінцівок за допомогою діодного лазера. Ця процедура є однією з новітніх методик оперативного лікування варикозної хвороби вен. Дозволяє обійтися без розрізів шкірних покривів, і як наслідок, пацієнт не потребує госпіталізації і стаціонарного нагляду. Ендовенозна лазерна коагуляція не вимагає супроводу анестезіологічної бригади і абсолютно безболісна.
Ендовенозну лазерну коагуляцію з мініфлебектомією у Володимир-Волинському ТМО провів лікар-хірург Майструк Павло Павлович.
"Звертаємо Вашу увагу на те, що вчасне звернення до лікаря з вираженим варикозом дозволяє вчасно вирішити проблему порушення кровотоку нижніх кінцівок. Одним з найсерйозніших ускладнень варикозу є тромбофлебіт – тобто утворення тромба на внутрішній стінці вени з подальшим запаленням. Якщо тромб відірветься, наслідки можуть бути летальними. Саме тому варикозне розширення вен є небезпечним захворюванням, яке необхідно лікувати", - йдеться у повідомленні.
Контактний телефон приймального відділення: 3-56-01 (цілодобово). Контактний телефон реєстратури: 3-41-03 (пн - пт з 8:00 до 15:30).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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