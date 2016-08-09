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У Рівному чоловіки, погрожуючи провізорові ножем, пограбували аптеку. ФОТО

У Рівному чоловіки, погрожуючи провізорові ножем, пограбували аптеку. ФОТО
У Рівному поліцейські затримали одного із нападників за розбій на провізорку.

Про це повідомляє ГУНП у Рівненській області.

Повідомлення, що двоє невідомих із ножем в руках зайшли в аптеку на вулиці Дубенській в обласному центрі та заволоділи грошовими коштами надійшло до поліції сьогодні, 16 червня, о 04:50 від 19-річної провізорки.

Слідчо-оперативна група та керівництво Рівненського районного управління поліції на місці події встановили, що зловмисники звернулися до працівниці аптеки із проханням надати першу медичну допомогу. Оскільки нога в одного із них була у крові, дівчина пустила їх у приміщення. Утім, чоловіки, погрожуючи предметом, схожим на ніж, заволоділи грошовими коштами в сумі майже 18 тисяч гривень, частина яких знаходилася у касі, а інша — на стелажі. Після цього обоє втекли через вікно.

За результатами зібраної слідової інформації та проведених невідкладних розшукових заходів працівники карного розшуку встановили особи нападників. Одного із них затримали за «гарячими» слідами неподалік місця скоєного злочину у дворі багатоповерхівки. Вирішується питання про повідомлення 34-річному жителю Дубна про підозру.

У рамках кримінального провадження за фактом розбою, поєднаного із проникненням у приміщення, за частиною 3 статті 187 КК України, тривають слідчі дії.

У Рівному чоловіки, погрожуючи провізорові ножем, пограбували аптеку. ФОТО
У Рівному чоловіки, погрожуючи провізорові ножем, пограбували аптеку. ФОТО
У Рівному чоловіки, погрожуючи провізорові ножем, пограбували аптеку. ФОТО

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Теги: Рівне, пограбування, погрози, аптека
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