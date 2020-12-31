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Волинян запрошують на «Ніч у Луцькій тюрмі»

Волинян запрошують на «Ніч у Луцькій тюрмі»
Щороку 22 червня на місці, де радянська влада знищила понад 2000 українців відбувається акція “Ніч у Луцькій тюрмі”.

Про це інформує пресслужба "Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк".

Цьогоріч також відбудеться низка заходів з метою вшанування пам'яті в'язнів, яких жорстоко розстріляли у червні 1941 року органи НКВС.

Програма:

• 18:00 - гутірка про розстріли в тюрмі 1941 року (музейний дворик Краєзнавчого музею)
• 22:00 - літургія (Кафедральна,16)
• 23:30 - початок акції “Ніч в Луцькій тюрмі” (Кафедральна, 16).

На акцію запрошують всіх, хто має бажання покращити знання щодо цих подій та вшанувати пам'ять загиблих.

Збір на акцію розпочинається 22 червня о 21:30 за адресою вул. Кафедральна,16.

Реєстрація https://bit.ly/3cJT1az і триватиме до 21 червня. Кількість місць обмежена.


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Теги: ніч, тюрма, захід, Луцьк
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