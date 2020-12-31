Волинян запрошують на «Ніч у Луцькій тюрмі»
Сьогодні, 16:51
Щороку 22 червня на місці, де радянська влада знищила понад 2000 українців відбувається акція “Ніч у Луцькій тюрмі”.
Про це інформує пресслужба "Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк".
Цьогоріч також відбудеться низка заходів з метою вшанування пам'яті в'язнів, яких жорстоко розстріляли у червні 1941 року органи НКВС.
Програма:
• 18:00 - гутірка про розстріли в тюрмі 1941 року (музейний дворик Краєзнавчого музею)
• 22:00 - літургія (Кафедральна,16)
• 23:30 - початок акції “Ніч в Луцькій тюрмі” (Кафедральна, 16).
На акцію запрошують всіх, хто має бажання покращити знання щодо цих подій та вшанувати пам'ять загиблих.
Збір на акцію розпочинається 22 червня о 21:30 за адресою вул. Кафедральна,16.
Реєстрація https://bit.ly/3cJT1az і триватиме до 21 червня. Кількість місць обмежена.
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Про це інформує пресслужба "Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк".
Цьогоріч також відбудеться низка заходів з метою вшанування пам'яті в'язнів, яких жорстоко розстріляли у червні 1941 року органи НКВС.
Програма:
• 18:00 - гутірка про розстріли в тюрмі 1941 року (музейний дворик Краєзнавчого музею)
• 22:00 - літургія (Кафедральна,16)
• 23:30 - початок акції “Ніч в Луцькій тюрмі” (Кафедральна, 16).
На акцію запрошують всіх, хто має бажання покращити знання щодо цих подій та вшанувати пам'ять загиблих.
Збір на акцію розпочинається 22 червня о 21:30 за адресою вул. Кафедральна,16.
Реєстрація https://bit.ly/3cJT1az і триватиме до 21 червня. Кількість місць обмежена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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