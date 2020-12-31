Волинян запрошують на «Ніч у Луцькій тюрмі»

Щороку 22 червня на місці, де радянська влада знищила понад 2000 українців відбувається акція “Ніч у Луцькій тюрмі”.Про це інформує пресслужба "Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк".Цьогоріч також відбудеться низка заходів з метою вшанування пам'яті в'язнів, яких жорстоко розстріляли у червні 1941 року органи НКВС.Програма:• 18:00 - гутірка про розстріли в тюрмі 1941 року (музейний дворик Краєзнавчого музею)• 22:00 - літургія (Кафедральна,16)• 23:30 - початок акції “Ніч в Луцькій тюрмі” (Кафедральна, 16).На акцію запрошують всіх, хто має бажання покращити знання щодо цих подій та вшанувати пам'ять загиблих.Збір на акцію розпочинається 22 червня о 21:30 за адресою вул. Кафедральна,16.Реєстрація https://bit.ly/3cJT1az і триватиме до 21 червня. Кількість місць обмежена.