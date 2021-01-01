У Луцьку чоловік жорстоко побив жінку





Інцидент трапився у понеділок, 14 червня,



Повідомлення до поліції надійшло від медиків. У міську лікарню з тілесними ушкодженнями доставили 32-річну лучанку. Постраждалу госпіталізували.



Виїзд слідчо-оперативна група встановили, що тілесні ушкодження жінці під час конфлікту наніс 33-річний житель Луцька.



За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Зловмисникові загрожує, зокрема, до восьми років позбавлення волі.



Фото - ілюстративне

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