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У Луцьку чоловік жорстоко побив жінку

У Луцьку чоловік жорстоко побив жінку
У Луцьку на вулиці Конякіна чоловік під час конфлікту побив жінку.

Інцидент трапився у понеділок, 14 червня, пише сектор комунікації поліції Волині.

Повідомлення до поліції надійшло від медиків. У міську лікарню з тілесними ушкодженнями доставили 32-річну лучанку. Постраждалу госпіталізували.

Виїзд слідчо-оперативна група встановили, що тілесні ушкодження жінці під час конфлікту наніс 33-річний житель Луцька.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Зловмисникові загрожує, зокрема, до восьми років позбавлення волі.

Фото - ілюстративне

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Теги: Луцьк, побиття, чоловік
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Коментарі 1
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