Донька «побила» жінку: шахрай «розвів» на гроші пенсіонерку з Волині

Телефонний шахрай кинув на гроші жительку Ратнівщини.Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.Днями до працівників поліції звернулась жителька Ратнівщини та повідомила, що її ошукали. Спритник у телефонній розмові повідомив пенсіонерці, що її дочка побила невідому жінку, пошкодивши при цьому дороговартісний телефон. Для вирішення неприємної ситуації потрібно перерахувати кошти. Заявниця перерахувала близько 27 тисяч гривень на вказані невідомим рахунки.На той час дочка заявниці перебувала закордоном. Пізніше, зв’язавшись із нею, остання повідомила, що все гаразд та ніяких прикрих випадків не трапилось.Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.