На Донбасі загинув 24-річний військовий

Роман Галуха.



Про це повідомила у фейсбук Рава-Руська міська територіальна громада.



Водночас у штабі ООС не згадували про загибель військових за останню добу.



"Сьогодні, у зоні проведення бойових дій (ООС), загинув равчанин Галуха Роман Андрійович, 1997 р.н. Висловлюваємо щирі співчуття матері, сестрам та близьким у зв'язку з трагедією", - йдеться у повідомлені.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зоні Операції об'єднаних сил на Донбасі загинув 24-річний військовийПро це повідомила у фейсбук Рава-Руська міська територіальна громада.Водночас у штабі ООС не згадували про загибель військових за останню добу."Сьогодні, у зоні проведення бойових дій (ООС), загинув равчанин Галуха Роман Андрійович, 1997 р.н. Висловлюваємо щирі співчуття матері, сестрам та близьким у зв'язку з трагедією", - йдеться у повідомлені.

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