На Донбасі загинув 24-річний військовий
Сьогодні, 14:29
У зоні Операції об'єднаних сил на Донбасі загинув 24-річний військовий Роман Галуха.
Про це повідомила у фейсбук Рава-Руська міська територіальна громада.
Водночас у штабі ООС не згадували про загибель військових за останню добу.
"Сьогодні, у зоні проведення бойових дій (ООС), загинув равчанин Галуха Роман Андрійович, 1997 р.н. Висловлюваємо щирі співчуття матері, сестрам та близьким у зв'язку з трагедією", - йдеться у повідомлені.
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Про це повідомила у фейсбук Рава-Руська міська територіальна громада.
Водночас у штабі ООС не згадували про загибель військових за останню добу.
"Сьогодні, у зоні проведення бойових дій (ООС), загинув равчанин Галуха Роман Андрійович, 1997 р.н. Висловлюваємо щирі співчуття матері, сестрам та близьким у зв'язку з трагедією", - йдеться у повідомлені.
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