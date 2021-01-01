У місті на Волині мешканці будинку перекрили вхід на загальне горище і 12 років не пускають туди сусідів
Сьогодні, 15:11
Жінка 12 років не може користуватися своїм горищем у будинку в Нововолинську, бо нові сусіди перекрили їй вхід.
Четвертий рік триває тяганина із відкритою кримінальною справою про невиконання рішення суду, - пише Буг.
Пані Юлія розповідає, що в 2009 році в її будинку на вулиці Львівській купили квартиру і нові власники, зробивши ремонт, перекрили вхід на горище загального користування. Будинок – на 4 квартири. Один під’їзд дає доступ до горища для двох квартир. Там знаходяться комунікації, димохід від газового котла. Однак нові власники закрили під’їзд на замок. Територія біля будинку – також загального користування, де є доступ до підвалів.
Жінка говорить, аби не продовжувати сварки із сусідами, облаштувала окремий вхід на горище, зробивши драбину. Та сусідка вирішила подати заяву до суду через незаконну забудову. Разом із тим так і не пускала на горище через загальний під’їзд.
Після кількох років судової тяганини в 2014 році рішенням Апеляційного суду сусідів зобов’язали повернути в початковий вигляд всі забудови біля будинку: прибрати драбину, паркани між помешканнями.
Та як говорить пані Юлія, домовитися про зміни змогли в 2017 році. Драбину вона зняла, сусіди демонтували забори і зняли ключі з під’їзду. Виконавча служба зафіксувала факт виконання рішення суду.
“Через два тижні знову з’явилися замки. На горищі лишилися мої речі. Крім того, коли були проблеми із газовим котлом, майстер не мав доступу до димоходу. Я звернулася в поліцію з приводу злочину – невиконання рішення суду (ст. 382 ККУ). Справу відкривати не хотіли, бо не вбачали складу злочину. Через ухвалу суду зобов’язали правоохоронців внести відомості до ЄРДР. Та до суду матеріали так і не дійшли, справу закрили. Я знову звернулася до суду”, – розповідає Юлія.
Таким чином закривали і відкривали справу через суди 6 разів. В поліції жінці пояснюють, що саме прокуратура не може довести справу до суду. Пані Юлія письмово зверталася до прокуратури кілька разів, адже зайти на прийом неможливо через карантин, як їй пояснюють.
“Лише в прокуратурі карантин, тому давали відписки. Мені радили звертатися і в виконавчу службу, та там пояснюють – рішення виконано. За час цієї тяганини змінилися кілька начальників поліції. Справу постійно закривають. Можливо не просто так, адже сусід – це колишній працівник поліції”.
Жінка у відчаї і вже не знає, що їй робити. Коли вона облаштувала драбину, думала всі питання вирішаться і готова була не боротися за під’їзд. Однак чомусь сусіди вирішили “воювати”. Зараз пані Юлія постійно викликає поліцію, аби зафіксувати факт невиконання рішення суду.
Також за рішенням суду від 2014 року на території будинку має бути вільний прохід – без парканів, бо територія по документах – загального користування. На даний час тут ростуть туї, що висадили сусіди.
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Четвертий рік триває тяганина із відкритою кримінальною справою про невиконання рішення суду, - пише Буг.
Пані Юлія розповідає, що в 2009 році в її будинку на вулиці Львівській купили квартиру і нові власники, зробивши ремонт, перекрили вхід на горище загального користування. Будинок – на 4 квартири. Один під’їзд дає доступ до горища для двох квартир. Там знаходяться комунікації, димохід від газового котла. Однак нові власники закрили під’їзд на замок. Територія біля будинку – також загального користування, де є доступ до підвалів.
Жінка говорить, аби не продовжувати сварки із сусідами, облаштувала окремий вхід на горище, зробивши драбину. Та сусідка вирішила подати заяву до суду через незаконну забудову. Разом із тим так і не пускала на горище через загальний під’їзд.
Після кількох років судової тяганини в 2014 році рішенням Апеляційного суду сусідів зобов’язали повернути в початковий вигляд всі забудови біля будинку: прибрати драбину, паркани між помешканнями.
Та як говорить пані Юлія, домовитися про зміни змогли в 2017 році. Драбину вона зняла, сусіди демонтували забори і зняли ключі з під’їзду. Виконавча служба зафіксувала факт виконання рішення суду.
“Через два тижні знову з’явилися замки. На горищі лишилися мої речі. Крім того, коли були проблеми із газовим котлом, майстер не мав доступу до димоходу. Я звернулася в поліцію з приводу злочину – невиконання рішення суду (ст. 382 ККУ). Справу відкривати не хотіли, бо не вбачали складу злочину. Через ухвалу суду зобов’язали правоохоронців внести відомості до ЄРДР. Та до суду матеріали так і не дійшли, справу закрили. Я знову звернулася до суду”, – розповідає Юлія.
Таким чином закривали і відкривали справу через суди 6 разів. В поліції жінці пояснюють, що саме прокуратура не може довести справу до суду. Пані Юлія письмово зверталася до прокуратури кілька разів, адже зайти на прийом неможливо через карантин, як їй пояснюють.
“Лише в прокуратурі карантин, тому давали відписки. Мені радили звертатися і в виконавчу службу, та там пояснюють – рішення виконано. За час цієї тяганини змінилися кілька начальників поліції. Справу постійно закривають. Можливо не просто так, адже сусід – це колишній працівник поліції”.
Жінка у відчаї і вже не знає, що їй робити. Коли вона облаштувала драбину, думала всі питання вирішаться і готова була не боротися за під’їзд. Однак чомусь сусіди вирішили “воювати”. Зараз пані Юлія постійно викликає поліцію, аби зафіксувати факт невиконання рішення суду.
Також за рішенням суду від 2014 року на території будинку має бути вільний прохід – без парканів, бо територія по документах – загального користування. На даний час тут ростуть туї, що висадили сусіди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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