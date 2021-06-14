Котли BOSCH: як вибрати і зробити перший пуск. ВІДЕО*





Чому саме ці газові котли надійні, як ними користуватися та як зробити перший пуск – у розмові із регіональним менеджером західної України Євгеном Базелюком–Котовичем, опублікованій на



У цьому відео – детальний розбір моделей Condens 2500 W, Condens 7000 I та Gaz 6000 W.







Деталі можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



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