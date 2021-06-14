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Котли BOSCH: як вибрати і зробити перший пуск. ВІДЕО*

Котли BOSCH: як вибрати і зробити перший пуск. ВІДЕО*
Індивідуальна система опалення – серце дому. Її надійність, безпечність та енергоефективність допоможуть без зайвих проблем та з комфортом проживати десятки років у квартирі чи домі за будь-яких погодніх умов. Будівельна компанія «Інвестор» для своїх ЖК обирає одного з лідерів ринку термотехніки – компанію BOSCH.

Чому саме ці газові котли надійні, як ними користуватися та як зробити перший пуск – у розмові із регіональним менеджером західної України Євгеном Базелюком–Котовичем, опублікованій на сайті «Інвестора».

У цьому відео – детальний розбір моделей Condens 2500 W, Condens 7000 I та Gaz 6000 W.



Деталі можна дізнатися у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

+38 067 543 48 71

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor


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Теги: BOSCH, котли, Інвестор
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