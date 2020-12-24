У Польщі українцеві дали 12 років тюрми за вбивство чоловіка





Як пoвідoмляє



Інцидент, за який чоловікові світить тривале ув'язнення, стався в червні 2019 року в населеному пункті Тшебень Кемпінського повіту (Великопольське воєводство). Тоді між українцями, які спільно проживали в орендованому будинку, виникла бійка. Її ймовірною причиною стало надмірне споживання алкоголю.



Один з чоловіків схопив ножа й ударив ним іншого. Отримана рана виявилася смертельною. Під час затримання винуватець перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 38-річному громадянину України винесли вирок за скоєне в Польщі вбивство співвітчизника.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на eska.pl, Окружний суд в місті Каліш присудив українцеві 12 років в'язниці та зобов'язав його виплатити 50 тисяч злотих відшкодування на користь представника постраждалої сторони. Вирок ще не набрав законної сили й може бути оскарженим.Інцидент, за який чоловікові світить тривале ув'язнення, стався в червні 2019 року в населеному пункті Тшебень Кемпінського повіту (Великопольське воєводство). Тоді між українцями, які спільно проживали в орендованому будинку, виникла бійка. Її ймовірною причиною стало надмірне споживання алкоголю.Один з чоловіків схопив ножа й ударив ним іншого. Отримана рана виявилася смертельною. Під час затримання винуватець перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

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