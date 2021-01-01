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У Луцьку терміново шукають чоловіків, які можуть здати кров для онкохворої дівчинки

У Луцьку терміново шукають чоловіків, які можуть здати кров для онкохворої дівчинки
У Луцьку небайдужих чоловіків просять здати кров для порятунку онкохворої дівчинки, якій 7 років.

Допомогу розмістили у спільноті "Краплина життя" у фейсбуці.

"Терміново потрібні чоловіки з 1- групою крові для здачі крові на тромбомасу онкохворій дівчинці! Давайте разом допоможемо врятувати життя дитині", - йдеться у дописі.

За детелями звертайтеся за телефоном: 095 20 35 300

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Теги: допомога, донорі крові, Луцьк, онкохвора дівчинка
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