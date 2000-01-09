Де на Волині будуть відключати світло 17 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 17 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м. Володимир-Волинський кіоск Хлібозаводу №7, м-н Продукти, кіоск ПП Універсам, м-н Обрій, вул.Ковельська м-н, секон-хенд м.Володимир-Волинський,
вул. Сагайдачного 11-73,6-72; Павлова 29
2 ПЛ-0,4 Л-3,4 від КТП-374 09:00-17:00 с.Свійчів Школа, Церква с.Свійчів
вул.Макарова, Прифермська, Ліснича
3 ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-179 09:00-18:00 с. Шистів
вул. Лугова, Садова
Горохівський район
1. 9.00 - 13.00
Горохівське МСТ – магазин с.Марковичі,
Горохівський районний відділ освіти – школа с.Марковичі,КЗ"Горохівський районний ЦПМСД",
Церква - с.Марковичі, ФОП Поліщук Р.В. с. Марковичі:
вул. Луцька,вул. Молодіжна,
вул. За могилою,вул. Городня,
вул. Набережна,вул. Весела,
вул. Підлісна.
2 КТП №16 13.00 - 17.00 Церква – с.Озірці. с. Озірці:
вул. Молодіжна,вул. Московська,
вул. Набережна.
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
с.Тишковичі вул.Тишковичівська 25,27; провулок, 4
2. ПЛ-0.4кВ Л-1,Л-2 КТП-204 10:00-17:00 школа с.Орищі с.Орищі
вул. Гагаріна, 40-річчя Перемоги.
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1 ПЛ-10 кВ Л 70-09 частково 8:30-17:00 Ківерцівське міське споживче товариство
ПП "Лагода"
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
Споживче товариство "Тайфун"
ФОП Каймакова Ірина В.
ФОП Хойна Олег Васильович
Св.Миколаївська громада УПЦ м.Ківерці
ВОМ -Р ВПВОО УТ МИСЛИВЦІВ І РИБАЛОК
м.Ківерці
вул.Воровського, пров. Воровського
вул.Козацька, пров.Л.Чайкіної,
вул.Л.Чайкіної,вул.Зелена,
вул.Європейська , вул.Мічуріна,
вул.Медвєвєва, провул. Козацький
вул.Тиверців буд.1-28, вул.Горького,буд.19-31/непарні/,30,49а,
вул.Володимирська,
вул.Залізнична,22-37/непарні/
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП25193 8:30-20:00 с. Дідичі
вул. Л.Українки, буд. 1-4,6
вул. Чехова, буд. 3-9,11,13
вул. Миру, буд. 34-48,42а
вул. Польова, буд. (непарні) 7-25
вул. 8-го березня, буд. 1-6
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП-25512 8:30-20:00 Цуманське споживче товариство
смт.Цумань
вул.Грушевського,буд. 15-31,
4 ПЛ 0,4 кВ від КТП25285 8:30-20:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт. Олика
вул. І.Франка,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Луківська громада Української православної церкви, Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Голобська селищна рада с.Великий Порськ
2.
9:00-17:00
УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради
ФОП Малюта В.Т,ФОП Кравчик Н.В
ФОП Гулюк Н.І,Релігійна громада спасіння християн віри, Євангельської п'ятидесятників
ФОП Костюк М.Ф, ФО Тищук Т.В м.Ковель,
вул..Левицького; вул..Патріарха Мстислава
3.
ПЛ-0,4кВ від ТП №122
9:00-17:00
Голобська селищна рада с.Байківці
Локачинський район
1. ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-234 9:00-17:00 п-ць Жаловага(м-н),п-ць Ліховський(м-н) с Привітне
вул.Центральна 80-110,і прилеглі.
2. частково ПЛ-10кВ 21-01 від ЛР-102 9:00-17:00 с.Холопичі:пошта.садік,школа,ФАП,офіс СБЕ Укрвїна В,ФГ Агротрох тр.Бригада,склад ФОП Гутий, магазин-бар ФОП Захарчук,м-н ФОП Каліщук с.Холопичі повністю
3. КТП-50 9:00-17:00 с.рада,клуб,АТС,кафе Веселка,Укрпошта,магазин Діва,кафе Водограй.Магазин ФОП Хамуда,торг.павільйон Теремнохліб с.Війниця частково вул.Луцька,вул.Миру
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 09:00 – 17:00
Пп Заінчковська Г.М., Пп.Кашуба В.В., Пп Кучерук В.М., Пп Новосад Т.М., СГТзОВ „Маяк”, Пп Яблончук Р.А., ТзОВ «Дарлісад». с. Маташівка, с. Сирники
2 ПЛ-10 кВ Л-54-02 від ком. 8 ЗТП-455 до ЛР-30 (КТП-198, 199, 254, 264, 307, 308, 442, 507, 514, 563, 573, 696, 749) 09:00-17:00 с. Гаразджа: Теремнівське СТ Луцької РСС (магазин), СВК "Піддубці" (Бригада №2), ТзОВ "ВІДО-ЛТД" (Приміщення для коней), ПрАТ "МТС УКРАЇНА" (вишка), ФОГ Сидорчук В.Л., Центр туризму, спорту та екскурсій управл.освіти (Табір "Сонячний"), ФОП Балясевич Ю.Л., ПрАТ "Соціальна сфера" (Табір "Гвардієць"), СП ТзОВ "Волинь-Транс" ЛТД (виробнича база),
(дачні масиви) - СТ „Пластик”, СТ „Воротнів”(Бджолоферма) с. Гаразджа, вул. Гірська, Весела, Молодіжна, Шевченка, Піддубцівська
Любомльський та Шацький райони
1. 9 00 -17 00
Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ Аєродром" Гром.орган.забуд. об"єднання "Верба"Комфорбрук Волинська філія Концерну РРТ ТОВ "Будівельник" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"СВІТЯЗЬ" Фермерське господарство "БУГ-ПЛЮС" Виробничо-комерційне підприємство"Олімп" ФОП Якимлюк Віталій Іванович Райпостач м.Любомль м Любомль,
вул Завальська, Суворова, Промислова, Дружби, Вербна, Молодіжна, Загородня,Огієнка, Приміська
2 ЗТП-36 9 00 -17 00 Гостиниця с. Головно Д/С с. Головно С/Р с. Головно Телемайст. с.Головно Ветдільниця с.Головно ПАТ "Укртелеком" ВД УДППЗ"Укрпошта" Кондцех с.Головно ФОП Сулік П.В Бар "Гермес" Будинок культури СДПЧ-11 Школа с.Головно ТОВ "Надія ФОП Філюк О.М ФОП Гут Т.В. ФОП Лещук М.П. с Головно
3 ПЛ 04кВ КТП-342 9 00 -17 00 Приватне виробничо-комерційне підприємство"Плесо" Магазин "Вишенька" смт Шацьк
4 ПЛ 04кВ КТП-412 9 00 -17 00 Лікарня с.Піща Д/садок с.Піща ТзОВ "Аптека-Жовтневе" ЛТД Громада Евангельських християн-баптистів. Контора с Піща
Любешівський район
1. 10:00-17:00
с. Бірки (Частково)
2. 10:00-17:00
Магазини; Школа; Клуб
с. Лахвичі
с. Цир (Частково)
Маневицький район
1. 10:00-18:00
Сільська рада (клуб, водонапірна башня), СВК "Мрія" (контора СВК), Районний відділ освіти (школа), ФОП Снитюк В.О. (торговий центр), ФОП Мокійчук В.М. (ларьок), ФОП Безереу Руслан Георгійович (магазин-закусочна), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Старосілля.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с. Старий Чорторійськ
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-41, Л-2. 10:00-17:00 с. Прилісне.
4 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-244 10:00-17:00 СВК "Чарторийський" (ферма, гараж, свинарник)), Товариство з обмеженою відповідальністю "ШУЛИПА" (виробнича база), с. Старий Чорторійськ
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-96 10:00-17:00 Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицька центральна районна лікарня, Районний відділ освіти (школа), ФОП Красьоха Марія Григорівна (магазин), ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня). с. Хряськ
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ:
вул. Заводська 5, Зелена 34-50, 37-51,
Світла 34-52, 37-53.
2. ПЛ-0,4 Л-2
ЗТП-40 09:00-17:00 - м.Нововолинськ:
вул. Героїв УПА, Зелена 1-15, 2-14,
Дружби 31, 33
Ратнівський район
1. ПЛ-10 кВ Л 19-02
від ЛР-63 до ЛР-253
(Т. О.) 10:00 - 17:00
Самарівське ССТ: м-н Язовні;
Б/к с. Язовні; ФАП с.Язовні частково с. Язавні
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1
від КТП-14
(К. Р.) 09:30 - 17:00
ФАП с. Вужиськ; ФОП Дудік Тетяна Василівна: Магазин с. Вужиськ; Вужиськ б/к;АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ": ГРП с. Вужиськ;Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області: СШ Вужиськ с/ш частково с. Вужиськ
Рожищенський район
1. 9:00-17:00 с. Валерянівка ФОП Вронський Т.М. магазин с. Валер'янівка, вул. Зарічна
Хабаровська
2
КТП-36350
9:00-17:00 с.Немир, клуб,школа. с.Немир, вул. Перемоги, Шкільна,Лугова,Молодіжна.
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с Доросині вул.Паркова,Молодіжна
4
ПЛ-0,4кВ ТП-36270
9:00-17:00 с. Уляники, П-ць Фісай Г.М.Магазин
ПП Симонович Р. М.Магазин
П-ць Чачанко Р.Д. Магазин
С/р Уляники Будинок просвіти
ТзОВ "Уляники" Контора
ПрАТ "Київстар" Станція с. Уляники, вул. Центральна, 11-17, 10-18
5
ПЛ-0,4кВ ТП-36287
9:00-17:00 с.Башова Магазин с. Башова, вул. Лісова
6
КТП-36200
9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" зерносклад, корівник, кузня
ФОП Марчук Ю.С. магазин
КЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАП
7
ПЛ-0,4кВ ТП-36181
9:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині, вул.Громуш
8
КТП-36357
9:00-17:00 тракторна бригада с.Рудка-Козинська
9
КТП-36058
9:00-17:00 с.Іванівка,церква,кіоск,клуб,поштове відділення,
магазин с.Іванівка,
вул.Набережна, Радянська,
Перемоги
10
ПЛ-10кВ Л18-04
9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище
вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.Трудова
11
ПЛ-0,4кВ ТП-36087
9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск
ФОП Сегеда В.А. Виробнича база,Релігійна громада "Свідки Єгови" Храм
Громада ЄХБ м.Рожище Церква
ПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище,
вул.Драгоманова, Січових стрільців,
12
ПЛ-0,4кВ ТП-36095
9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище,
вул.1Травня, вул.Грушевського,
13
КТП-36029
9:00-17:00 с.Топільно, Контора,Відділення звязку,Магазин,ФАП, школа, котельня
Дитячий садок, клуб, КНС
Артскважина,Салон урочистих подій с.Топільно,
вул.Ватутіна, Першотравнева
14
КТП-36220
9:00-17:00 с.Любче ФОП Самолюк І.С.картоплесховище
ФОП Павлюк П.В. млин
15
ПЛ-10кВ Л71-05
9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю)
16
ПЛ-10кВ Л18-12
9:00-17:00 с.Дмитрівка(повністю) с.Дмитрівка, вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова
17
ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
18
ПЛ-0,4кВ ТП-36262
9:00-17:00 Фермерське господарство"ЛІЛІ-ЛАЙН"с.Свидники с.Милін, вул.Гранична,
19
ПЛ-0,4кВ ТП-36054
9:00-17:00 с.Духче, артсвердловина,шкільна майстерня,клуб,ФАП ,магазин. с.Духче, вул.Жовтнева,Тиха
Травнева,Миру,Набережна
Старовижівський район
1. 10:00 - 17:00.
СМП Агробуд,ВАТ Волиньгаз,Нотаріус смт Стара Вижва
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-33 10:00-16:30 Школа с.Бобли
2 10:00-16:30 ФОП Зінюк – ресторан «Зустріч», ФОП Ковальчук,Толстов, Печоха, Столярчук, Олеярник, Бевзова, Пацерук, Ковальчук, Мисилюк, Федорук, Іванюк, Полянський, Головчак, Жук, Оніщук, Киричук, Токарська, Міхайлуц- магазин, аптека, перукарня, ощадбанк, універмаг, БК, глядацький зал, церква, Луківська с/р – адмінприміщення, госпдвір УЖКГ, водокачка, котельня, ФОП Сукач- торговий кіоск, лазня, ФОП Мартинюк – пункт прийому молока, ПТУ-22 гуртожиток, млин, підсобне господарство, АТС, пошта, школа, кухня, ФОП Зінюк – магазин «Артеміда», ППЧ, дит.садок, насосна, дім молитви, ФОП Куць- магазин, Льононасінева- адмінприміщення, укрзалізниця – резерв, водокачка, ФОП Печоха – кафе «Мрія», с.м.т.Луків вул..Шевченка, Миру, Грушевського, Жовтнева, Ковельська, Миру, С.Наливайка, Незалежності, 1-го Травня, Паркова, О.Пчілки, Молєва, Заводська, Ватутіна, Кузніцова, Робітнича, Січових Стрільців, Залізнична
3 ПЛ-0,4кВ Л-5 від
КТП-105 11:00-14:00 смт.Луків вул..Вишнева, вул..Молєва
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м. Володимир-Волинський кіоск Хлібозаводу №7, м-н Продукти, кіоск ПП Універсам, м-н Обрій, вул.Ковельська м-н, секон-хенд м.Володимир-Волинський,
вул. Сагайдачного 11-73,6-72; Павлова 29
2 ПЛ-0,4 Л-3,4 від КТП-374 09:00-17:00 с.Свійчів Школа, Церква с.Свійчів
вул.Макарова, Прифермська, Ліснича
3 ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-179 09:00-18:00 с. Шистів
вул. Лугова, Садова
Горохівський район
1. 9.00 - 13.00
Горохівське МСТ – магазин с.Марковичі,
Горохівський районний відділ освіти – школа с.Марковичі,КЗ"Горохівський районний ЦПМСД",
Церква - с.Марковичі, ФОП Поліщук Р.В. с. Марковичі:
вул. Луцька,вул. Молодіжна,
вул. За могилою,вул. Городня,
вул. Набережна,вул. Весела,
вул. Підлісна.
2 КТП №16 13.00 - 17.00 Церква – с.Озірці. с. Озірці:
вул. Молодіжна,вул. Московська,
вул. Набережна.
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
с.Тишковичі вул.Тишковичівська 25,27; провулок, 4
2. ПЛ-0.4кВ Л-1,Л-2 КТП-204 10:00-17:00 школа с.Орищі с.Орищі
вул. Гагаріна, 40-річчя Перемоги.
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1 ПЛ-10 кВ Л 70-09 частково 8:30-17:00 Ківерцівське міське споживче товариство
ПП "Лагода"
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
Споживче товариство "Тайфун"
ФОП Каймакова Ірина В.
ФОП Хойна Олег Васильович
Св.Миколаївська громада УПЦ м.Ківерці
ВОМ -Р ВПВОО УТ МИСЛИВЦІВ І РИБАЛОК
м.Ківерці
вул.Воровського, пров. Воровського
вул.Козацька, пров.Л.Чайкіної,
вул.Л.Чайкіної,вул.Зелена,
вул.Європейська , вул.Мічуріна,
вул.Медвєвєва, провул. Козацький
вул.Тиверців буд.1-28, вул.Горького,буд.19-31/непарні/,30,49а,
вул.Володимирська,
вул.Залізнична,22-37/непарні/
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП25193 8:30-20:00 с. Дідичі
вул. Л.Українки, буд. 1-4,6
вул. Чехова, буд. 3-9,11,13
вул. Миру, буд. 34-48,42а
вул. Польова, буд. (непарні) 7-25
вул. 8-го березня, буд. 1-6
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП-25512 8:30-20:00 Цуманське споживче товариство
смт.Цумань
вул.Грушевського,буд. 15-31,
4 ПЛ 0,4 кВ від КТП25285 8:30-20:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт. Олика
вул. І.Франка,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Луківська громада Української православної церкви, Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
Голобська селищна рада с.Великий Порськ
2.
9:00-17:00
УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради
ФОП Малюта В.Т,ФОП Кравчик Н.В
ФОП Гулюк Н.І,Релігійна громада спасіння християн віри, Євангельської п'ятидесятників
ФОП Костюк М.Ф, ФО Тищук Т.В м.Ковель,
вул..Левицького; вул..Патріарха Мстислава
3.
ПЛ-0,4кВ від ТП №122
9:00-17:00
Голобська селищна рада с.Байківці
Локачинський район
1. ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-234 9:00-17:00 п-ць Жаловага(м-н),п-ць Ліховський(м-н) с Привітне
вул.Центральна 80-110,і прилеглі.
2. частково ПЛ-10кВ 21-01 від ЛР-102 9:00-17:00 с.Холопичі:пошта.садік,школа,ФАП,офіс СБЕ Укрвїна В,ФГ Агротрох тр.Бригада,склад ФОП Гутий, магазин-бар ФОП Захарчук,м-н ФОП Каліщук с.Холопичі повністю
3. КТП-50 9:00-17:00 с.рада,клуб,АТС,кафе Веселка,Укрпошта,магазин Діва,кафе Водограй.Магазин ФОП Хамуда,торг.павільйон Теремнохліб с.Війниця частково вул.Луцька,вул.Миру
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 09:00 – 17:00
Пп Заінчковська Г.М., Пп.Кашуба В.В., Пп Кучерук В.М., Пп Новосад Т.М., СГТзОВ „Маяк”, Пп Яблончук Р.А., ТзОВ «Дарлісад». с. Маташівка, с. Сирники
2 ПЛ-10 кВ Л-54-02 від ком. 8 ЗТП-455 до ЛР-30 (КТП-198, 199, 254, 264, 307, 308, 442, 507, 514, 563, 573, 696, 749) 09:00-17:00 с. Гаразджа: Теремнівське СТ Луцької РСС (магазин), СВК "Піддубці" (Бригада №2), ТзОВ "ВІДО-ЛТД" (Приміщення для коней), ПрАТ "МТС УКРАЇНА" (вишка), ФОГ Сидорчук В.Л., Центр туризму, спорту та екскурсій управл.освіти (Табір "Сонячний"), ФОП Балясевич Ю.Л., ПрАТ "Соціальна сфера" (Табір "Гвардієць"), СП ТзОВ "Волинь-Транс" ЛТД (виробнича база),
(дачні масиви) - СТ „Пластик”, СТ „Воротнів”(Бджолоферма) с. Гаразджа, вул. Гірська, Весела, Молодіжна, Шевченка, Піддубцівська
Любомльський та Шацький райони
1. 9 00 -17 00
Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ Аєродром" Гром.орган.забуд. об"єднання "Верба"Комфорбрук Волинська філія Концерну РРТ ТОВ "Будівельник" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"СВІТЯЗЬ" Фермерське господарство "БУГ-ПЛЮС" Виробничо-комерційне підприємство"Олімп" ФОП Якимлюк Віталій Іванович Райпостач м.Любомль м Любомль,
вул Завальська, Суворова, Промислова, Дружби, Вербна, Молодіжна, Загородня,Огієнка, Приміська
2 ЗТП-36 9 00 -17 00 Гостиниця с. Головно Д/С с. Головно С/Р с. Головно Телемайст. с.Головно Ветдільниця с.Головно ПАТ "Укртелеком" ВД УДППЗ"Укрпошта" Кондцех с.Головно ФОП Сулік П.В Бар "Гермес" Будинок культури СДПЧ-11 Школа с.Головно ТОВ "Надія ФОП Філюк О.М ФОП Гут Т.В. ФОП Лещук М.П. с Головно
3 ПЛ 04кВ КТП-342 9 00 -17 00 Приватне виробничо-комерційне підприємство"Плесо" Магазин "Вишенька" смт Шацьк
4 ПЛ 04кВ КТП-412 9 00 -17 00 Лікарня с.Піща Д/садок с.Піща ТзОВ "Аптека-Жовтневе" ЛТД Громада Евангельських християн-баптистів. Контора с Піща
Любешівський район
1. 10:00-17:00
с. Бірки (Частково)
2. 10:00-17:00
Магазини; Школа; Клуб
с. Лахвичі
с. Цир (Частково)
Маневицький район
1. 10:00-18:00
Сільська рада (клуб, водонапірна башня), СВК "Мрія" (контора СВК), Районний відділ освіти (школа), ФОП Снитюк В.О. (торговий центр), ФОП Мокійчук В.М. (ларьок), ФОП Безереу Руслан Георгійович (магазин-закусочна), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Старосілля.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с. Старий Чорторійськ
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-41, Л-2. 10:00-17:00 с. Прилісне.
4 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-244 10:00-17:00 СВК "Чарторийський" (ферма, гараж, свинарник)), Товариство з обмеженою відповідальністю "ШУЛИПА" (виробнича база), с. Старий Чорторійськ
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-96 10:00-17:00 Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицька центральна районна лікарня, Районний відділ освіти (школа), ФОП Красьоха Марія Григорівна (магазин), ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня). с. Хряськ
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ:
вул. Заводська 5, Зелена 34-50, 37-51,
Світла 34-52, 37-53.
2. ПЛ-0,4 Л-2
ЗТП-40 09:00-17:00 - м.Нововолинськ:
вул. Героїв УПА, Зелена 1-15, 2-14,
Дружби 31, 33
Ратнівський район
1. ПЛ-10 кВ Л 19-02
від ЛР-63 до ЛР-253
(Т. О.) 10:00 - 17:00
Самарівське ССТ: м-н Язовні;
Б/к с. Язовні; ФАП с.Язовні частково с. Язавні
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1
від КТП-14
(К. Р.) 09:30 - 17:00
ФАП с. Вужиськ; ФОП Дудік Тетяна Василівна: Магазин с. Вужиськ; Вужиськ б/к;АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ": ГРП с. Вужиськ;Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області: СШ Вужиськ с/ш частково с. Вужиськ
Рожищенський район
1. 9:00-17:00 с. Валерянівка ФОП Вронський Т.М. магазин с. Валер'янівка, вул. Зарічна
Хабаровська
2
КТП-36350
9:00-17:00 с.Немир, клуб,школа. с.Немир, вул. Перемоги, Шкільна,Лугова,Молодіжна.
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с Доросині вул.Паркова,Молодіжна
4
ПЛ-0,4кВ ТП-36270
9:00-17:00 с. Уляники, П-ць Фісай Г.М.Магазин
ПП Симонович Р. М.Магазин
П-ць Чачанко Р.Д. Магазин
С/р Уляники Будинок просвіти
ТзОВ "Уляники" Контора
ПрАТ "Київстар" Станція с. Уляники, вул. Центральна, 11-17, 10-18
5
ПЛ-0,4кВ ТП-36287
9:00-17:00 с.Башова Магазин с. Башова, вул. Лісова
6
КТП-36200
9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" зерносклад, корівник, кузня
ФОП Марчук Ю.С. магазин
КЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАП
7
ПЛ-0,4кВ ТП-36181
9:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині, вул.Громуш
8
КТП-36357
9:00-17:00 тракторна бригада с.Рудка-Козинська
9
КТП-36058
9:00-17:00 с.Іванівка,церква,кіоск,клуб,поштове відділення,
магазин с.Іванівка,
вул.Набережна, Радянська,
Перемоги
10
ПЛ-10кВ Л18-04
9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище
вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.Трудова
11
ПЛ-0,4кВ ТП-36087
9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск
ФОП Сегеда В.А. Виробнича база,Релігійна громада "Свідки Єгови" Храм
Громада ЄХБ м.Рожище Церква
ПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище,
вул.Драгоманова, Січових стрільців,
12
ПЛ-0,4кВ ТП-36095
9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище,
вул.1Травня, вул.Грушевського,
13
КТП-36029
9:00-17:00 с.Топільно, Контора,Відділення звязку,Магазин,ФАП, школа, котельня
Дитячий садок, клуб, КНС
Артскважина,Салон урочистих подій с.Топільно,
вул.Ватутіна, Першотравнева
14
КТП-36220
9:00-17:00 с.Любче ФОП Самолюк І.С.картоплесховище
ФОП Павлюк П.В. млин
15
ПЛ-10кВ Л71-05
9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю)
16
ПЛ-10кВ Л18-12
9:00-17:00 с.Дмитрівка(повністю) с.Дмитрівка, вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова
17
ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
18
ПЛ-0,4кВ ТП-36262
9:00-17:00 Фермерське господарство"ЛІЛІ-ЛАЙН"с.Свидники с.Милін, вул.Гранична,
19
ПЛ-0,4кВ ТП-36054
9:00-17:00 с.Духче, артсвердловина,шкільна майстерня,клуб,ФАП ,магазин. с.Духче, вул.Жовтнева,Тиха
Травнева,Миру,Набережна
Старовижівський район
1. 10:00 - 17:00.
СМП Агробуд,ВАТ Волиньгаз,Нотаріус смт Стара Вижва
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-33 10:00-16:30 Школа с.Бобли
2 10:00-16:30 ФОП Зінюк – ресторан «Зустріч», ФОП Ковальчук,Толстов, Печоха, Столярчук, Олеярник, Бевзова, Пацерук, Ковальчук, Мисилюк, Федорук, Іванюк, Полянський, Головчак, Жук, Оніщук, Киричук, Токарська, Міхайлуц- магазин, аптека, перукарня, ощадбанк, універмаг, БК, глядацький зал, церква, Луківська с/р – адмінприміщення, госпдвір УЖКГ, водокачка, котельня, ФОП Сукач- торговий кіоск, лазня, ФОП Мартинюк – пункт прийому молока, ПТУ-22 гуртожиток, млин, підсобне господарство, АТС, пошта, школа, кухня, ФОП Зінюк – магазин «Артеміда», ППЧ, дит.садок, насосна, дім молитви, ФОП Куць- магазин, Льононасінева- адмінприміщення, укрзалізниця – резерв, водокачка, ФОП Печоха – кафе «Мрія», с.м.т.Луків вул..Шевченка, Миру, Грушевського, Жовтнева, Ковельська, Миру, С.Наливайка, Незалежності, 1-го Травня, Паркова, О.Пчілки, Молєва, Заводська, Ватутіна, Кузніцова, Робітнича, Січових Стрільців, Залізнична
3 ПЛ-0,4кВ Л-5 від
КТП-105 11:00-14:00 смт.Луків вул..Вишнева, вул..Молєва
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