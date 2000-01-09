Де на Волині будуть відключати світло 17 червня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 17 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00м. Володимир-Волинський кіоск Хлібозаводу №7, м-н Продукти, кіоск ПП Універсам, м-н Обрій, вул.Ковельська м-н, секон-хенд м.Володимир-Волинський,вул. Сагайдачного 11-73,6-72; Павлова 292 ПЛ-0,4 Л-3,4 від КТП-374 09:00-17:00 с.Свійчів Школа, Церква с.Свійчіввул.Макарова, Прифермська, Ліснича3 ПЛ-0,4 Л-2 від КТП-179 09:00-18:00 с. Шистіввул. Лугова, Садова1. 9.00 - 13.00Горохівське МСТ – магазин с.Марковичі,Горохівський районний відділ освіти – школа с.Марковичі,КЗ"Горохівський районний ЦПМСД",Церква - с.Марковичі, ФОП Поліщук Р.В. с. Марковичі:вул. Луцька,вул. Молодіжна,вул. За могилою,вул. Городня,вул. Набережна,вул. Весела,вул. Підлісна.2 КТП №16 13.00 - 17.00 Церква – с.Озірці. с. Озірці:вул. Молодіжна,вул. Московська,вул. Набережна.1. 9:30-16:30с.Тишковичі вул.Тишковичівська 25,27; провулок, 42. ПЛ-0.4кВ Л-1,Л-2 КТП-204 10:00-17:00 школа с.Орищі с.Орищівул. Гагаріна, 40-річчя Перемоги.Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-10 кВ Л 70-09 частково 8:30-17:00 Ківерцівське міське споживче товариствоПП "Лагода"ФОП Скарвінко Віра ЮліанівнаСпоживче товариство "Тайфун"ФОП Каймакова Ірина В.ФОП Хойна Олег ВасильовичСв.Миколаївська громада УПЦ м.КіверціВОМ -Р ВПВОО УТ МИСЛИВЦІВ І РИБАЛОКм.Ківерцівул.Воровського, пров. Воровськоговул.Козацька, пров.Л.Чайкіної,вул.Л.Чайкіної,вул.Зелена,вул.Європейська , вул.Мічуріна,вул.Медвєвєва, провул. Козацькийвул.Тиверців буд.1-28, вул.Горького,буд.19-31/непарні/,30,49а,вул.Володимирська,вул.Залізнична,22-37/непарні/2 ПЛ 0,4 кВ від КТП25193 8:30-20:00 с. Дідичівул. Л.Українки, буд. 1-4,6вул. Чехова, буд. 3-9,11,13вул. Миру, буд. 34-48,42авул. Польова, буд. (непарні) 7-25вул. 8-го березня, буд. 1-63 ПЛ 0,4 кВ від КТП-25512 8:30-20:00 Цуманське споживче товариствосмт.Цуманьвул.Грушевського,буд. 15-31,4 ПЛ 0,4 кВ від КТП25285 8:30-20:00 Олицька дільниця Ківерцівської філії ПрАТ"Волиньобленерго" смт. Оликавул. І.Франка,1. 9:00-17:00Гуманітарний відділ виконавчого комітетуГолобської селищної радиСвято-Луківська громада Української православної церкви, Голобське споживче товариствоКовельське МТМОГолобська селищна рада с.Великий Порськ2.9:00-17:00УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської радиФОП Малюта В.Т,ФОП Кравчик Н.ВФОП Гулюк Н.І,Релігійна громада спасіння християн віри, Євангельської п'ятидесятниківФОП Костюк М.Ф, ФО Тищук Т.В м.Ковель,вул..Левицького; вул..Патріарха Мстислава3.ПЛ-0,4кВ від ТП №1229:00-17:00Голобська селищна рада с.Байківці1. ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-234 9:00-17:00 п-ць Жаловага(м-н),п-ць Ліховський(м-н) с Привітневул.Центральна 80-110,і прилеглі.2. частково ПЛ-10кВ 21-01 від ЛР-102 9:00-17:00 с.Холопичі:пошта.садік,школа,ФАП,офіс СБЕ Укрвїна В,ФГ Агротрох тр.Бригада,склад ФОП Гутий, магазин-бар ФОП Захарчук,м-н ФОП Каліщук с.Холопичі повністю3. КТП-50 9:00-17:00 с.рада,клуб,АТС,кафе Веселка,Укрпошта,магазин Діва,кафе Водограй.Магазин ФОП Хамуда,торг.павільйон Теремнохліб с.Війниця частково вул.Луцька,вул.МируВимкнень споживачів не заплановано1. 09:00 – 17:00Пп Заінчковська Г.М., Пп.Кашуба В.В., Пп Кучерук В.М., Пп Новосад Т.М., СГТзОВ „Маяк”, Пп Яблончук Р.А., ТзОВ «Дарлісад». с. Маташівка, с. Сирники2 ПЛ-10 кВ Л-54-02 від ком. 8 ЗТП-455 до ЛР-30 (КТП-198, 199, 254, 264, 307, 308, 442, 507, 514, 563, 573, 696, 749) 09:00-17:00 с. Гаразджа: Теремнівське СТ Луцької РСС (магазин), СВК "Піддубці" (Бригада №2), ТзОВ "ВІДО-ЛТД" (Приміщення для коней), ПрАТ "МТС УКРАЇНА" (вишка), ФОГ Сидорчук В.Л., Центр туризму, спорту та екскурсій управл.освіти (Табір "Сонячний"), ФОП Балясевич Ю.Л., ПрАТ "Соціальна сфера" (Табір "Гвардієць"), СП ТзОВ "Волинь-Транс" ЛТД (виробнича база),(дачні масиви) - СТ „Пластик”, СТ „Воротнів”(Бджолоферма) с. Гаразджа, вул. Гірська, Весела, Молодіжна, Шевченка, Піддубцівська1. 9 00 -17 00Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ Аєродром" Гром.орган.забуд. об"єднання "Верба"Комфорбрук Волинська філія Концерну РРТ ТОВ "Будівельник" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"СВІТЯЗЬ" Фермерське господарство "БУГ-ПЛЮС" Виробничо-комерційне підприємство"Олімп" ФОП Якимлюк Віталій Іванович Райпостач м.Любомль м Любомль,вул Завальська, Суворова, Промислова, Дружби, Вербна, Молодіжна, Загородня,Огієнка, Приміська2 ЗТП-36 9 00 -17 00 Гостиниця с. Головно Д/С с. Головно С/Р с. Головно Телемайст. с.Головно Ветдільниця с.Головно ПАТ "Укртелеком" ВД УДППЗ"Укрпошта" Кондцех с.Головно ФОП Сулік П.В Бар "Гермес" Будинок культури СДПЧ-11 Школа с.Головно ТОВ "Надія ФОП Філюк О.М ФОП Гут Т.В. ФОП Лещук М.П. с Головно3 ПЛ 04кВ КТП-342 9 00 -17 00 Приватне виробничо-комерційне підприємство"Плесо" Магазин "Вишенька" смт Шацьк4 ПЛ 04кВ КТП-412 9 00 -17 00 Лікарня с.Піща Д/садок с.Піща ТзОВ "Аптека-Жовтневе" ЛТД Громада Евангельських християн-баптистів. Контора с Піща1. 10:00-17:00с. Бірки (Частково)2. 10:00-17:00Магазини; Школа; Клубс. Лахвичіс. Цир (Частково)1. 10:00-18:00Сільська рада (клуб, водонапірна башня), СВК "Мрія" (контора СВК), Районний відділ освіти (школа), ФОП Снитюк В.О. (торговий центр), ФОП Мокійчук В.М. (ларьок), ФОП Безереу Руслан Георгійович (магазин-закусочна), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Старосілля.2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 10:00-17:00 ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок). с. Старий Чорторійськ3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-41, Л-2. 10:00-17:00 с. Прилісне.4 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-244 10:00-17:00 СВК "Чарторийський" (ферма, гараж, свинарник)), Товариство з обмеженою відповідальністю "ШУЛИПА" (виробнича база), с. Старий Чорторійськ5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-96 10:00-17:00 Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицька центральна районна лікарня, Районний відділ освіти (школа), ФОП Красьоха Марія Григорівна (магазин), ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня). с. Хряськ1. 09:00-17:00м.Нововолинськ:вул. Заводська 5, Зелена 34-50, 37-51,Світла 34-52, 37-53.2. ПЛ-0,4 Л-2ЗТП-40 09:00-17:00 - м.Нововолинськ:вул. Героїв УПА, Зелена 1-15, 2-14,Дружби 31, 331. ПЛ-10 кВ Л 19-02від ЛР-63 до ЛР-253(Т. О.) 10:00 - 17:00Самарівське ССТ: м-н Язовні;Б/к с. Язовні; ФАП с.Язовні частково с. Язавні2. ПЛ-0,4 кВ Л-1від КТП-14(К. Р.) 09:30 - 17:00ФАП с. Вужиськ; ФОП Дудік Тетяна Василівна: Магазин с. Вужиськ; Вужиськ б/к;АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ": ГРП с. Вужиськ;Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області: СШ Вужиськ с/ш частково с. Вужиськ1. 9:00-17:00 с. Валерянівка ФОП Вронський Т.М. магазин с. Валер'янівка, вул. ЗарічнаХабаровськаКТП-363509:00-17:00 с.Немир, клуб,школа. с.Немир, вул. Перемоги, Шкільна,Лугова,Молодіжна.3 ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с Доросині вул.Паркова,МолодіжнаПЛ-0,4кВ ТП-362709:00-17:00 с. Уляники, П-ць Фісай Г.М.МагазинПП Симонович Р. М.МагазинП-ць Чачанко Р.Д. МагазинС/р Уляники Будинок просвітиТзОВ "Уляники" КонтораПрАТ "Київстар" Станція с. Уляники, вул. Центральна, 11-17, 10-18ПЛ-0,4кВ ТП-362879:00-17:00 с.Башова Магазин с. Башова, вул. ЛісоваКТП-362009:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" зерносклад, корівник, кузняФОП Марчук Ю.С. магазинКЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАППЛ-0,4кВ ТП-361819:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині, вул.ГромушКТП-363579:00-17:00 тракторна бригада с.Рудка-КозинськаКТП-360589:00-17:00 с.Іванівка,церква,кіоск,клуб,поштове відділення,магазин с.Іванівка,вул.Набережна, Радянська,Перемоги10ПЛ-10кВ Л18-049:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожищевул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.Трудова11ПЛ-0,4кВ ТП-360879:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоскФОП Сегеда В.А. Виробнича база,Релігійна громада "Свідки Єгови" ХрамГромада ЄХБ м.Рожище ЦеркваПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище,вул.Драгоманова, Січових стрільців,12ПЛ-0,4кВ ТП-360959:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище,вул.1Травня, вул.Грушевського,13КТП-360299:00-17:00 с.Топільно, Контора,Відділення звязку,Магазин,ФАП, школа, котельняДитячий садок, клуб, КНСАртскважина,Салон урочистих подій с.Топільно,вул.Ватутіна, Першотравнева14КТП-362209:00-17:00 с.Любче ФОП Самолюк І.С.картоплесховищеФОП Павлюк П.В. млин15ПЛ-10кВ Л71-059:00-17:00 с.Рудка-Козинська (повністю) с.Рудка-Козинська (повністю)16ПЛ-10кВ Л18-129:00-17:00 с.Дмитрівка(повністю) с.Дмитрівка, вул.Центральна, Шевченка, Молодіжна, Садова17ПЛ-10кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю)18ПЛ-0,4кВ ТП-362629:00-17:00 Фермерське господарство"ЛІЛІ-ЛАЙН"с.Свидники с.Милін, вул.Гранична,19ПЛ-0,4кВ ТП-360549:00-17:00 с.Духче, артсвердловина,шкільна майстерня,клуб,ФАП ,магазин. с.Духче, вул.Жовтнева,ТихаТравнева,Миру,Набережна1. 10:00 - 17:00.СМП Агробуд,ВАТ Волиньгаз,Нотаріус смт Стара Вижва1 ПЛ-0,4кВКТП-33 10:00-16:30 Школа с.Бобли2 10:00-16:30 ФОП Зінюк – ресторан «Зустріч», ФОП Ковальчук,Толстов, Печоха, Столярчук, Олеярник, Бевзова, Пацерук, Ковальчук, Мисилюк, Федорук, Іванюк, Полянський, Головчак, Жук, Оніщук, Киричук, Токарська, Міхайлуц- магазин, аптека, перукарня, ощадбанк, універмаг, БК, глядацький зал, церква, Луківська с/р – адмінприміщення, госпдвір УЖКГ, водокачка, котельня, ФОП Сукач- торговий кіоск, лазня, ФОП Мартинюк – пункт прийому молока, ПТУ-22 гуртожиток, млин, підсобне господарство, АТС, пошта, школа, кухня, ФОП Зінюк – магазин «Артеміда», ППЧ, дит.садок, насосна, дім молитви, ФОП Куць- магазин, Льононасінева- адмінприміщення, укрзалізниця – резерв, водокачка, ФОП Печоха – кафе «Мрія», с.м.т.Луків вул..Шевченка, Миру, Грушевського, Жовтнева, Ковельська, Миру, С.Наливайка, Незалежності, 1-го Травня, Паркова, О.Пчілки, Молєва, Заводська, Ватутіна, Кузніцова, Робітнича, Січових Стрільців, Залізнична3 ПЛ-0,4кВ Л-5 відКТП-105 11:00-14:00 смт.Луків вул..Вишнева, вул..Молєва