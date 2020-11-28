Повне перекриття руху проспектом Волі у Луцьку: як курсуватимуть тролейбуси
Сьогодні, 16:32
Повідомили про зміни в русі міських тролейбусів при повному перекритті руху проспектом Волі.
Про це інформує міська рада.
Нагадаємо, у зв’язку з необхідністю влаштування переходів інженерних мереж через проїжджу частину, з 17 червня та до закінчення робіт зупинять рух транспорту проспектом Волі на ділянці від вулиці Шопена до Київського майдану.
Тому з 17 червня змінять схему руху тролейбусів за маршрутом №1, 3 та 15а.
Маршрут №1 “СКФ «Україна» - Карбишева - СКФ «Україна»” при русі з СКФ в напрямку вул. Карбишева буде здійснювати проїзд - бульв. Дружби Народів, вул. Бенделіані, вул. Станіславського, вул. Гнідавська, вул. Данила Галицького, вул. Ковельська, вул. Глушець, вул. Метельницького, вул. Авторемонтна, вул. Рівненська, пр-т Відродження, вул. Карбишева.
Маршрут № 3 “Лісництво- с.Гаразджа (кладовище)”
У прямому напрямку: вул.Ковельська, вул.Глушець, вул.Метельницького, вул.Авторемонтна, вул.Рівненська, с. Гаразджа (кладовище). У зворотному напрямку: с. Гаразджа (кладовище), вул. Рівненська, Київський майдан, вул. Дубнівська, вул. Метельницького, вул. Глушець, вул. Паркова, вул. Словацького, вул. Богдана Хмельницького, вул. Ковельська.
Маршрут №15а “Київський майдан – Залізничний вокзал”
Тролейбус курсуватиме - Київський майдан, (вул. Дубнівська, вул. Авторемонтна) вул. Рівненська, пр-т Відродження, пр-т Молоді, пр-т Соборності, пр-т Перемоги, пр-т Василя Мойсея, пр. Грушевського, Привокзальна площа в прямому та зворотному напрямках.
Також з 17 червня тролейбуси за маршрутами № 1, 2, 3, 5 та 15 будуть рухатися вулицею Глушець.
Фото - ілюстративне
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Про це інформує міська рада.
Нагадаємо, у зв’язку з необхідністю влаштування переходів інженерних мереж через проїжджу частину, з 17 червня та до закінчення робіт зупинять рух транспорту проспектом Волі на ділянці від вулиці Шопена до Київського майдану.
Тому з 17 червня змінять схему руху тролейбусів за маршрутом №1, 3 та 15а.
Маршрут №1 “СКФ «Україна» - Карбишева - СКФ «Україна»” при русі з СКФ в напрямку вул. Карбишева буде здійснювати проїзд - бульв. Дружби Народів, вул. Бенделіані, вул. Станіславського, вул. Гнідавська, вул. Данила Галицького, вул. Ковельська, вул. Глушець, вул. Метельницького, вул. Авторемонтна, вул. Рівненська, пр-т Відродження, вул. Карбишева.
Маршрут № 3 “Лісництво- с.Гаразджа (кладовище)”
У прямому напрямку: вул.Ковельська, вул.Глушець, вул.Метельницького, вул.Авторемонтна, вул.Рівненська, с. Гаразджа (кладовище). У зворотному напрямку: с. Гаразджа (кладовище), вул. Рівненська, Київський майдан, вул. Дубнівська, вул. Метельницького, вул. Глушець, вул. Паркова, вул. Словацького, вул. Богдана Хмельницького, вул. Ковельська.
Маршрут №15а “Київський майдан – Залізничний вокзал”
Тролейбус курсуватиме - Київський майдан, (вул. Дубнівська, вул. Авторемонтна) вул. Рівненська, пр-т Відродження, пр-т Молоді, пр-т Соборності, пр-т Перемоги, пр-т Василя Мойсея, пр. Грушевського, Привокзальна площа в прямому та зворотному напрямках.
Також з 17 червня тролейбуси за маршрутами № 1, 2, 3, 5 та 15 будуть рухатися вулицею Глушець.
Фото - ілюстративне
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