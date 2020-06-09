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На Волині молодик проник до розважального закладу і викрав звідти алкоголю на велику суму грошей

На Волині молодик проник до розважального закладу і викрав звідти алкоголю на велику суму грошей
У Володимир-Волинському районі поліцейські розкрили крадіжку з розважального закладу.

Так, 15 червня, до поліції звернувся приватний підприємець, житель Нововолинська. Чоловік розповів, що вночі з розважального закладу в одному із сіл Володимир-Волинського району невідомий викрав горілчані вироби на майже 20 тис. грн. Злодій проник до приміщення закладку через вікно, - пише пресслужба ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 26-річний житель Нововолинська. Його затримали. Частину викраденого вилучили.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку, поєднану із проникненням у приміщення. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.


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Теги: крадіжка, алкоголь, молодик, Волинь
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