На Волині молодик проник до розважального закладу і викрав звідти алкоголю на велику суму грошей
Сьогодні, 17:25
У Володимир-Волинському районі поліцейські розкрили крадіжку з розважального закладу.
Так, 15 червня, до поліції звернувся приватний підприємець, житель Нововолинська. Чоловік розповів, що вночі з розважального закладу в одному із сіл Володимир-Волинського району невідомий викрав горілчані вироби на майже 20 тис. грн. Злодій проник до приміщення закладку через вікно, - пише пресслужба ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 26-річний житель Нововолинська. Його затримали. Частину викраденого вилучили.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку, поєднану із проникненням у приміщення. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.
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Так, 15 червня, до поліції звернувся приватний підприємець, житель Нововолинська. Чоловік розповів, що вночі з розважального закладу в одному із сіл Володимир-Волинського району невідомий викрав горілчані вироби на майже 20 тис. грн. Злодій проник до приміщення закладку через вікно, - пише пресслужба ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 26-річний житель Нововолинська. Його затримали. Частину викраденого вилучили.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про крадіжку, поєднану із проникненням у приміщення. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.
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