У Нововолинську оздорчий табір готовий приймати відпочивальників

У дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Прикордонник», що у Нововолинську, завершили ремонтні роботи, підготували будиночки та територію до заїзду першої табірної зміни.Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.Також замінили дахи, вікна, двері в деяких будиночка. Також придбано господарські товари, інвентар, медикаменти, миючі та дезінфікуючі засоби, постільну білизну та посуд.Днями в таборі працювала комісія у складі представників Держпродспоживслужби, Держпраці, ДСНС, управління освіти, управління соціального захисту населення і КНП “Нововолинський Центр ПМСД”. Вони обстежили стан готовності табору до початку оздоровчого сезону.Запланували провести чотири відпочинкових зміни терміном 14 днів кожна з дотриманням усіх карантинних вимог. Під час першої зміни відпочиватиме 105 дітей.