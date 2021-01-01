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У Нововолинську оздорчий табір готовий приймати відпочивальників

У Нововолинську оздорчий табір готовий приймати відпочивальників
У дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Прикордонник», що у Нововолинську, завершили ремонтні роботи, підготували будиночки та територію до заїзду першої табірної зміни.

Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.

Також замінили дахи, вікна, двері в деяких будиночка. Також придбано господарські товари, інвентар, медикаменти, миючі та дезінфікуючі засоби, постільну білизну та посуд.

Днями в таборі працювала комісія у складі представників Держпродспоживслужби, Держпраці, ДСНС, управління освіти, управління соціального захисту населення і КНП “Нововолинський Центр ПМСД”. Вони обстежили стан готовності табору до початку оздоровчого сезону.

Запланували провести чотири відпочинкових зміни терміном 14 днів кожна з дотриманням усіх карантинних вимог. Під час першої зміни відпочиватиме 105 дітей.

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Теги: оздоровчий табір, Нововолинськ, готовність
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