У Нововолинську оздорчий табір готовий приймати відпочивальників
Сьогодні, 17:46
У дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Прикордонник», що у Нововолинську, завершили ремонтні роботи, підготували будиночки та територію до заїзду першої табірної зміни.
Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
Також замінили дахи, вікна, двері в деяких будиночка. Також придбано господарські товари, інвентар, медикаменти, миючі та дезінфікуючі засоби, постільну білизну та посуд.
Днями в таборі працювала комісія у складі представників Держпродспоживслужби, Держпраці, ДСНС, управління освіти, управління соціального захисту населення і КНП “Нововолинський Центр ПМСД”. Вони обстежили стан готовності табору до початку оздоровчого сезону.
Запланували провести чотири відпочинкових зміни терміном 14 днів кожна з дотриманням усіх карантинних вимог. Під час першої зміни відпочиватиме 105 дітей.
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Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
Також замінили дахи, вікна, двері в деяких будиночка. Також придбано господарські товари, інвентар, медикаменти, миючі та дезінфікуючі засоби, постільну білизну та посуд.
Днями в таборі працювала комісія у складі представників Держпродспоживслужби, Держпраці, ДСНС, управління освіти, управління соціального захисту населення і КНП “Нововолинський Центр ПМСД”. Вони обстежили стан готовності табору до початку оздоровчого сезону.
Запланували провести чотири відпочинкових зміни терміном 14 днів кожна з дотриманням усіх карантинних вимог. Під час першої зміни відпочиватиме 105 дітей.
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