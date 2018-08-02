На Донеччині жінка видала свою дитину за чужу, щоб її позбутися

У Волноваському районі Донецької області жінка вирішила ошукати правоохоронців, щоб позбутися власної новонародженої дитини.До поліції надійшло повідомлення з медичної служби про те, що 25-річна жінка знайшла новонароджену дитину. З її слів стало відомо, що вона збирала черешню неподалік і почула дитячий плач, а, підійшовши ближче, побачила загорнуте в ганчір’я немовля з пуповиною, - інформує Волноваський районний відділ поліції Донецької області.Жінка розповіла, що забрала дитину додому та нагодувала, а згодом викликала «швидку».На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 135 «Залишення в небезпеці матір’ю своєї дитини» Кримінального кодексу України.Оперативники розпочали розшук матері хлопчика та в результаті проведених заходів встановили, що нею є заявниця. Жінка спочатку намагалася видати свою дитину за чужу та заплутати поліцію, проте перед наданими доказами зізналася.Жінка пояснила, що народила дитину 14 червня у себе вдома та піклувалася про хлопчика. Але зрозуміла, що через скрутну ситуацію не може доглядати за дитиною, оскільки вона вже самотужки виховує двох дітей. Наміру залишати дитину в небезпеці вона не мала, тому надала завідомо неправдиву інформацію про те, що виявила немовля в покинутому будинку. Дитина весь час знаходилась під її наглядом.Після проведення слідчих дій та судово-медичної експертизи за цим фактом буде прийнято процесуальне рішення.