Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 17 червня





Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.



Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28° тепла.



У Луцьку завтра, 17 червня, також очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 25-27° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 17 червня, прогнозують мінливу хмарність, без опадів.Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28° тепла.У Луцьку завтра, 17 червня, також очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 25-27° тепла.

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