Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 17 червня
Сьогодні, 20:03
У Волинській області завтра, 17 червня, прогнозують мінливу хмарність, без опадів.
Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28° тепла.
У Луцьку завтра, 17 червня, також очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 25-27° тепла.
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Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28° тепла.
У Луцьку завтра, 17 червня, також очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 25-27° тепла.
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