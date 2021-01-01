вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 17 червня

Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 17 червня
У Волинській області завтра, 17 червня, прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.

Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28° тепла.

У Луцьку завтра, 17 червня, також очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 25-27° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донеччині жінка видала свою дитину за чужу, щоб її позбутися
Сьогодні, 20:42
Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 17 червня
Сьогодні, 20:03
Котли BOSCH: як вибрати і зробити перший пуск. ВІДЕО*
Сьогодні, 20:00
Кайтсерфінг на Світязі: що це за спорт і скільки коштує. ВІДЕО
Сьогодні, 19:31
Де на Волині будуть відключати світло 17 червня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 16 червня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 16 червня
15 червень, 20:00
На Волині за минулу добу виявили 18 випадків коронавірусу На Волині за минулу добу виявили 18 випадків коронавірусу
14 червень, 10:14
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 червня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 13 червня
12 червень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 12 червня Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 12 червня
11 червень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донеччині жінка видала свою дитину за чужу, щоб її позбутися
Сьогодні, 20:42
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на четвер, 17 червня
Сьогодні, 20:03
 0
Котли BOSCH: як вибрати і зробити перший пуск. ВІДЕО*
Сьогодні, 20:00
 0
Кайтсерфінг на Світязі: що це за спорт і скільки коштує. ВІДЕО
Сьогодні, 19:31
 0
Де на Волині будуть відключати світло 17 червня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8