Байден зустрівся з Путіним у Женеві: говорили, зокрема, про війну на Донбасі

Російський президентпершим виступив з приводу результатів зустрічі з американським главоюГлава Кремля дав прес-конференцію у віллі Ла-Гранж у Женеві.Зокрема, Путін розповів про питання України на порядку денному двостороннього саміту.«Що стосується України, ця тема порушувалася, - розповів Путін. - Не можу сказати, що дуже докладно, але, наскільки я зрозумів президента Байдена, він згоден з тим, що в основі врегулювання (конфлікту) на Південному Сході України повинні лежати Мінські угоди."Что стосується зобов'язань (РФ - ред.) щодо України, то у нас зобов'язання тільки одне - сприяти реалізації мінських угод. І якщо українська сторона готова до цього, ми підемо цим шляхом. Без жодних сумнівів", - сказав він.Водночас президент РФ заявив, що нинішні пропозиції України щодо врегулювання конфлікту на Донбасі "не мають нічого спільного з мінськими угодами"."Тому які ж тут зобов'язання може взяти на себе Росія", - заявив Путін.Стягування російських військ до українських кордонів під час військових навчань президент РФ не вважає загрозливим."Ми проводимо навчання на своїй території, але ми не проводимо навчання, підтягуючи свою техніку і війська до території США. Тому занепокоєність має бути не в американської сторони, а у російської", - заявив Путін.Крім того, під час зустрічі Росія та Сполучені Штати Америки вирішили повернути послів двох країн до Москви та Вашингтона.