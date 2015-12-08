Байден зустрівся з Путіним у Женеві: говорили, зокрема, про війну на Донбасі
Сьогодні, 21:28
Російський президент Володимир Путін першим виступив з приводу результатів зустрічі з американським главою Джо Байденом.
Глава Кремля дав прес-конференцію у віллі Ла-Гранж у Женеві.
Зокрема, Путін розповів про питання України на порядку денному двостороннього саміту.
«Що стосується України, ця тема порушувалася, - розповів Путін. - Не можу сказати, що дуже докладно, але, наскільки я зрозумів президента Байдена, він згоден з тим, що в основі врегулювання (конфлікту) на Південному Сході України повинні лежати Мінські угоди.
"Что стосується зобов'язань (РФ - ред.) щодо України, то у нас зобов'язання тільки одне - сприяти реалізації мінських угод. І якщо українська сторона готова до цього, ми підемо цим шляхом. Без жодних сумнівів", - сказав він.
Водночас президент РФ заявив, що нинішні пропозиції України щодо врегулювання конфлікту на Донбасі "не мають нічого спільного з мінськими угодами".
"Тому які ж тут зобов'язання може взяти на себе Росія", - заявив Путін.
Стягування російських військ до українських кордонів під час військових навчань президент РФ не вважає загрозливим.
"Ми проводимо навчання на своїй території, але ми не проводимо навчання, підтягуючи свою техніку і війська до території США. Тому занепокоєність має бути не в американської сторони, а у російської", - заявив Путін.
Крім того, під час зустрічі Росія та Сполучені Штати Америки вирішили повернути послів двох країн до Москви та Вашингтона.
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Глава Кремля дав прес-конференцію у віллі Ла-Гранж у Женеві.
Зокрема, Путін розповів про питання України на порядку денному двостороннього саміту.
«Що стосується України, ця тема порушувалася, - розповів Путін. - Не можу сказати, що дуже докладно, але, наскільки я зрозумів президента Байдена, він згоден з тим, що в основі врегулювання (конфлікту) на Південному Сході України повинні лежати Мінські угоди.
"Что стосується зобов'язань (РФ - ред.) щодо України, то у нас зобов'язання тільки одне - сприяти реалізації мінських угод. І якщо українська сторона готова до цього, ми підемо цим шляхом. Без жодних сумнівів", - сказав він.
Водночас президент РФ заявив, що нинішні пропозиції України щодо врегулювання конфлікту на Донбасі "не мають нічого спільного з мінськими угодами".
"Тому які ж тут зобов'язання може взяти на себе Росія", - заявив Путін.
Стягування російських військ до українських кордонів під час військових навчань президент РФ не вважає загрозливим.
"Ми проводимо навчання на своїй території, але ми не проводимо навчання, підтягуючи свою техніку і війська до території США. Тому занепокоєність має бути не в американської сторони, а у російської", - заявив Путін.
Крім того, під час зустрічі Росія та Сполучені Штати Америки вирішили повернути послів двох країн до Москви та Вашингтона.
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Коментарі 1
Каструлі не товариш.
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