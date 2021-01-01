Знову зможе ходити: володимирчанці збирають кошти на дороговартісну операцію

Ліні Нехай кілька місяців тому підтвердили діагноз, який заважає їй вільно пересуватися – тазостегновий коксартроз третього ступеня. Хвороба прогресує і потребує термінового оперативного втручання, яке коштує більше 100 тисяч.

Про це пише видання



У свій далеко не похилий вік жінка майже втратила здатність ходити, також її мучать постійні болі в ногах та спині. Це почалося три роки тому, точний діагноз поставили не відразу. Через це правобічний коксартроз, який не лікували, став двостороннім.

Операція, яка дасть Ліні можливіть знову ходити без милиць, дороговартісна. Сім’ї важко самостійно зібрати таку суму, тому вони просять про допомогу.



Кожна гривня буде цінна й наблизить володимирчанку до загальної суми на операцію.



Фінансову допомогу можна переслати на картку: 4149499149072538 Нехай Ліна В’ячеславівна



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