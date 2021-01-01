вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

17 червня на Волині: гортаючи календар

17 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 17 червня, у США відзначають День яблучного штруделя, а віряни вшановують пам'ять святителя Митрофана.

Сьогодні відзначають день народження представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Волинській області, колишній заступник голови Волинської облдержадміністрації Степан Родич (на фото), директор КП «Луцькреклама» Олександр Ковальський.

Також день народження 17 червня у волинського педагога, заслуженого вчителя України Олесі Ковальчук.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з ім’ям Северин.

Зичимо міцного здоров’я, радості від життя та успіхів у всіх починаннях.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ-
- Не варто у цей день надто багато працювати, адже є шанси емоційного вигорання;
- Не слід нині сваритися з рідними та близькими, адже помиритися буде не так уже й просто;
- Не гоже цього дня давати у борг гроші, а також витрачатися на дурниці;
- Не варто сьогодні зловживати алкоголем, а також їсти надто багато.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
17 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Знову зможе ходити: володимирчанці збирають кошти на дороговартісну операцію
16 червень, 23:17
Мед без «домішок цивілізації»: на волинських лісових пасіках збирають перший врожай.ФОТО
16 червень, 22:26
У британських лікарнях курцям безкоштовно роздаватимуть електронні сигарети*
16 червень, 22:05
Байден зустрівся з Путіним у Женеві: говорили, зокрема, про війну на Донбасі
16 червень, 21:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
17 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Знову зможе ходити: володимирчанці збирають кошти на дороговартісну операцію
16 червень, 23:17
 0
Мед без «домішок цивілізації»: на волинських лісових пасіках збирають перший врожай.ФОТО
16 червень, 22:26
 0
У британських лікарнях курцям безкоштовно роздаватимуть електронні сигарети*
16 червень, 22:05
 0
Байден зустрівся з Путіним у Женеві: говорили, зокрема, про війну на Донбасі
16 червень, 21:28
 0
Медіа
відео
1/8