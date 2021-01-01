Пів сотні різних планувань квартир – в ЖК «Амстердам». Як вибрати своє? ФОТО,ВІДЕО*





Завдяки тому, що в



Планування квартир в ЖК «Амстердам» – це одна з головних «фішок» цього житлового комплексу, і вони мають багато переваг:



- Велика кількість різних дизайнів квартир, про що йшлося вище. При цьому є також широкий вибір розмірів помешкань: від 38 до 87 м2.

- Нова класифікація квартир за світовими стандартами, тобто – не за кількістю кімнат загалом, а за кількістю спалень. У кожній квартирі «Амстердама» є і вітальня, і одна або більше спалень.

- Можливість легко робити перепланування та об’єднувати кілька квартир в одну. Завдяки технології монолітно-каркасного будівництва, за якою зводять «Амстердам», в квартирах відсутні несучі стіни. Відповідно, немає жодних обмежень у тому, як змінювати дизайн квартири.

- Оригінальне планування квартир на першому та верхньому мансардному поверхах.



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Планування квартир на 1 поверсі ЖК "Амстердам".





Планування квартир на 2-4 поверхах ЖК "Амстердам".





Планування квартир на верхньому поверсі ЖК "Амстердам"

Про те, як обирали серед різних варіантів планувань, розповідають майбутні мешканці ЖК «Амстердам:



Галина Дорохова, фотографка

«Вибирати довелось серед безлічі варіантів планування. Мені було важливо, щоб вікна дивились у внутрішній дворик будинку, в «Амстердамі» вони будуть дуже гарними. А ще хотіла, щоб була можливість поєднати кухню з релакс-куточком, де можна було б поснідати, зручно вмостившись на дивані.



Також я звертала увагу на те, щоб спальня була більш «квадратною». У таких кімнатах можна щороку і навіть щомісяця пересовувати меблі і робити затишок «іншим». Мені це важливо, і з досвіду знаю, що у прямокутній кімнаті це буде зробити значно важче.



Сподобалась лоджія, яку можна використовувати не лише за прямим призначенням, а й вбудувати глибоку шафу-купе, яка дасть змогу сховати безліч речей, що важливо в компактній квартирі».





Планування, яке обрала Галина Дорохова.



Ігор Констанкевич, директор компанії «LeBruk».

«Якщо з вибором житлового комплексу в мене проблем не було, бо зразу знав, що хочу квартиру в ЖК «Амстердам», то варіант планування вибрати було не так просто. В кожного з дизайнів свої переваги. Фактично в кожній квартирі є можливість зробити кухню-студію, що мені підходило.



Вирішальну роль в виборі зіграло розташування квартири з вікнами на південь. Я був на будівництві, добре орієнтуюся, що і де там розташоване, тому вибирав вже розуміючи, який в мене буде вигляд з вікна.



З інших плюсів, які є в моїй квартирі – велика лоджія і можливість при бажанні об’єднати її з вітальнею. Це ще додатково збільшить квартиру. Хоча, якщо чесно, до кінця ще не вирішив, чи буду це робити, чи все залишу окрему лоджію.



Простір квартири настільки оптимально розпланований, що при площі в 42 квадрати, тут є дві окремі кімнати, це дуже круто».



Планування, яке обрав Ігор Констанкевич.







Відеозвіт з будівельного майданчика ЖК "Амстердам" (червень 2021 р.)



Зверніть увагу, що в ЖК “Амстердам” діє нова акція на 2-спальні квартири. Два варіанти квартир протягом червня пропонують за зниженою ціною - мінус 500 грн/м2. Більше інформації - читайте за посиланням.



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м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зазвичай у багатоповерхівках планування кожного під’їзду повторюється, тому в будинку є по два-три варіанти 1-, 2- та 3-кімнатних квартир. Така ситуація – не примха дизайнерів, яким ліньки вигадувати різні варіанти помешкань. Багато обмежень у плануванні квартир виникають в першу чергу через розташування газових труб.Завдяки тому, що в ЖК «Амстердам» (с. Струмівка) буде власна котельня, всередині будинку не буде газових труб, а лише – труби з гарячою водою. Відповідно, з’явилася можливість максимально пофантазувати із плануваннями квартир. Лише в перших трьох під’їздах, які вже будуються, є 47 варіантів різних дизайнів помешкань!Планування квартир в ЖК «Амстердам» – це одна з головних «фішок» цього житлового комплексу, і вони мають багато переваг:, про що йшлося вище. При цьому є також широкий вибір розмірів помешкань: від 38 до 87 м2., тобто – не за кількістю кімнат загалом, а за кількістю спалень. У кожній квартирі «Амстердама» є і вітальня, і одна або більше спалень.. Завдяки технології монолітно-каркасного будівництва, за якою зводять «Амстердам», в квартирах відсутні несучі стіни. Відповідно, немає жодних обмежень у тому, як змінювати дизайн квартири.Планування квартир на 1 поверсі ЖК "Амстердам".Планування квартир на 2-4 поверхах ЖК "Амстердам".Планування квартир на верхньому поверсі ЖК "Амстердам"Про те, як обирали серед різних варіантів планувань, розповідають майбутні мешканці ЖК «Амстердам:«Вибирати довелось серед безлічі варіантів планування. Мені було важливо, щоб вікна дивились у внутрішній дворик будинку, в «Амстердамі» вони будуть дуже гарними. А ще хотіла, щоб була можливість поєднати кухню з релакс-куточком, де можна було б поснідати, зручно вмостившись на дивані.Також я звертала увагу на те, щоб спальня була більш «квадратною». У таких кімнатах можна щороку і навіть щомісяця пересовувати меблі і робити затишок «іншим». Мені це важливо, і з досвіду знаю, що у прямокутній кімнаті це буде зробити значно важче.Сподобалась лоджія, яку можна використовувати не лише за прямим призначенням, а й вбудувати глибоку шафу-купе, яка дасть змогу сховати безліч речей, що важливо в компактній квартирі».Планування, яке обрала Галина Дорохова.«Якщо з вибором житлового комплексу в мене проблем не було, бо зразу знав, що хочу квартиру в ЖК «Амстердам», то варіант планування вибрати було не так просто. В кожного з дизайнів свої переваги. Фактично в кожній квартирі є можливість зробити кухню-студію, що мені підходило.Вирішальну роль в виборі зіграло розташування квартири з вікнами на південь. Я був на будівництві, добре орієнтуюся, що і де там розташоване, тому вибирав вже розуміючи, який в мене буде вигляд з вікна.З інших плюсів, які є в моїй квартирі – велика лоджія і можливість при бажанні об’єднати її з вітальнею. Це ще додатково збільшить квартиру. Хоча, якщо чесно, до кінця ще не вирішив, чи буду це робити, чи все залишу окрему лоджію.Простір квартири настільки оптимально розпланований, що при площі в 42 квадрати, тут є дві окремі кімнати, це дуже круто».Планування, яке обрав Ігор Констанкевич.Відеозвіт з будівельного майданчика ЖК "Амстердам" (червень 2021 р.)Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:+38 067 543 74 66Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.ua Facebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor

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