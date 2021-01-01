У Луцьку вже місяць не працює понад три десятки ліфтів. ВІДЕО

Віктор Фіщук.



Деякі з підйомників не працюють вже понад місяць. На їх ремонт потрібно 2 мільйони 400 тисяч гривень.



Капремонту підлягають ліфти, які експлуатують понад 25 років. Роботи проходять на умовах співфінансування: 40 % грошей збирають мешканці будинку, 60 % оплачує міський бюджет.



Зі слів Віктора Фіщука, наразі вже провели 18 тендерних процедур. На ремонт десяти ліфтів бракує коштів.



Один з будинків, де на капремонт мешканці ще збирають гроші – на вулиці Озерецька, 12. Ліфт у багатоповерхівці відімкнули ще в травні, – розповіла 75-річна лучанка Лідія Філіпчук.

Понад місяць пенсіонерка сходами підіймається на сьомий поверх. "Інший раз, навіть, не можна зійти, бо як зійдеш, то вийти не можна. Важко, ноги болять, не можу ходити", – каже Лідія Філіпчук.



Її сусід Петро Сінчук розповів, що в будинку переважно живуть літні люди.



На ремонт ліфтів з одного під’їзду будинку жителі повинні зібрати 152 тисячі гривень і ще понад 170 тисяч гривень – з іншого.



Як розповів начальник відділу міського департаменту ЖКГ, з 34 зупинених на ремонт підйомників, шість не мають уповноважених. "Проєктний документ розробляється так, що якщо у будинку є ОСББ, то воно замовляє експертний висновок, а тоді подає до нас, пишу заявку, відповідно тоді ми приступаємо до оголошення тендерної процедури, договір і виконання робіт", – пояснює Віктор Фіщук.



Якщо будинки перебувають в управлінні житлово-комунальних підприємств або в товаристві "Місто для людей", там проєктну документацію і експертну оцінку замовляє департамент ЖКГ.







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