Показали 26 км ідеально відремонтованої дороги до Шацьких озер. ФОТО
Сьогодні, 01:16
Аби подорожі до найвідомішого туристичного місця Волині були комфортними та безпечними, капітально відремонтовано вже 26 км дороги Т-03-02 Піща - Шацьк - Любомль - Козин - /М-06. Зокрема автошлях відновлено від Піщі до села Положеве.
Про це пише пресслужба ВОДА.
«Роботи з відновлення автошляху до Шацьких озер будуть продовжуватись і надалі. Загалом цьогоріч у рамках Програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» планується відремонтувати 45,5 км дороги Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/ на відрізку від Піщи до Любомля Ковельского район», - зазначає на сторінці у Facebook голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.
На фото: ділянка від с.Положево до с. Гаївки Шацької територіальної громади.
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Про це пише пресслужба ВОДА.
«Роботи з відновлення автошляху до Шацьких озер будуть продовжуватись і надалі. Загалом цьогоріч у рамках Програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» планується відремонтувати 45,5 км дороги Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/ на відрізку від Піщи до Любомля Ковельского район», - зазначає на сторінці у Facebook голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.
На фото: ділянка від с.Положево до с. Гаївки Шацької територіальної громади.
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