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Показали 26 км ідеально відремонтованої дороги до Шацьких озер. ФОТО

Показали 26 км ідеально відремонтованої дороги до Шацьких озер. ФОТО
Аби подорожі до найвідомішого туристичного місця Волині були комфортними та безпечними, капітально відремонтовано вже 26 км дороги Т-03-02 Піща - Шацьк - Любомль - Козин - /М-06. Зокрема автошлях відновлено від Піщі до села Положеве.
Про це пише пресслужба ВОДА.

«Роботи з відновлення автошляху до Шацьких озер будуть продовжуватись і надалі. Загалом цьогоріч у рамках Програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» планується відремонтувати 45,5 км дороги Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/ на відрізку від Піщи до Любомля Ковельского район», - зазначає на сторінці у Facebook голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

На фото: ділянка від с.Положево до с. Гаївки Шацької територіальної громади.
Показали 26 км ідеально відремонтованої дороги до Шацьких озер. ФОТО
Показали 26 км ідеально відремонтованої дороги до Шацьких озер. ФОТО
Показали 26 км ідеально відремонтованої дороги до Шацьких озер. ФОТО
Показали 26 км ідеально відремонтованої дороги до Шацьких озер. ФОТО
Показали 26 км ідеально відремонтованої дороги до Шацьких озер. ФОТО
Показали 26 км ідеально відремонтованої дороги до Шацьких озер. ФОТО

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Теги: ремонт доріг, Шацькі озера, Велике будівництво
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