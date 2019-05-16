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Сміттєзвалище поблизу Луцька переповнене: будуть значно розширяти

Сміттєзвалище поблизу Луцька переповнене: будуть значно розширяти
Сміттєвий полігон в селі Брище потребує розширення. Для цього починають готувати містобудівну документацію.

Про це стало відомо під час засідання земельної комісії Луцької міської ради, – пише ІА Волинські новини.

Зокрема депутати розглянули проєкт рішення Про надання дозволу на розроблення проєкту детального плану території в районі полігону твердих побутових відходів в с. Брище Луцького району.

Як пояснив начальник управління містобудування та архітектури Луцької міської ради Веніамін Туз, необхідність розширення полігону назріла вже давно. Цей проєкт рішення – перший крок до того, аби розширити площу. З його слів, планується, що площа сміттєзвалища буде більша приблизно у чотири рази.

Депутати погодили проєкт рішення і рекомендували ухвалити його на сесії.

Нагадаємо, Луцька міська рада виграла грант, який дозволить придбати та встановити обладнання для очистки фільтрату на полігоні у селі Брище та провести інші заходи, пов’язані з поводженням з відходами. Загальний бюджет проєкту – 310,5 тисячі євро.
До слова, термін використання полігону сміття у Брищі продовжили на два роки.

Раніше ми писали, що ситуація на сміттєвому полігоні у селі Брище поблизу Луцька з часом буде лише погіршуватися, тому необхідно будувати наступну чергу чи реконструювати старий полігон. До того ж, потрібно домовлятися з жителями довколишніх сіл, адже проблема сміття стосується не лише міста.


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Теги: сміттєзвалище, Брище, розширення
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