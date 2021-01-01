Шукають перевізників на 4 луцькі маршрути





Про це, як пише ІА



На розгляд членів виконкому винесли кілька проєктів рішень про проведення конкурсів на перевезення на приміських маршрутах.

Так, конкурс оголосили на чотири маршрути: № 127 «Луцьк – Озденіж»; № 104 «Кульчин – Луцьк»; № 117 «Луцьк – Клепачів», № 149 «Луцьк – Озерце».



По перших двох маршрутах участь у конкурсі можуть брати автобуси категорії М3 класу I, категорії М2 класу А, натомість по маршрутах до Клепачева та Озерця лише автобуси категорії М3 класу I.



Зазначають, що перевізник, який визначений переможцем у конкурсі на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, укладає з організатором перевезень та оператором тристоронній договір про організацію та обслуговування електронних систем в громадському транспорті Луцької міської територіальної громади на приміських автобусних маршрутах.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку оголосили конкурс на чотири приміські маршрути. Вони сполучатимуть села Озденіж, Кульчин, Клепачів, Озерце з Луцьком.Про це, як пише ІА Волинські Новини , стало відомо під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради 16 червня.На розгляд членів виконкому винесли кілька проєктів рішень про проведення конкурсів на перевезення на приміських маршрутах.Так, конкурс оголосили на чотири маршрути: № 127 «Луцьк – Озденіж»; № 104 «Кульчин – Луцьк»; № 117 «Луцьк – Клепачів», № 149 «Луцьк – Озерце».По перших двох маршрутах участь у конкурсі можуть брати автобуси категорії М3 класу I, категорії М2 класу А, натомість по маршрутах до Клепачева та Озерця лише автобуси категорії М3 класу I.Зазначають, що перевізник, який визначений переможцем у конкурсі на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, укладає з організатором перевезень та оператором тристоронній договір про організацію та обслуговування електронних систем в громадському транспорті Луцької міської територіальної громади на приміських автобусних маршрутах.

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