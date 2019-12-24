Три луцькі тролейбуси їхатимуть за новим маршрутом

З четверга, 17 червня, у зв’язку з капітальним ремонтом проспекту Волі, буде змінено схему руху тролейбусів за маршрутом №1, 3 та 15а.Про це пишуть на сайті Луцькради.Маршрут №1 «СКФ «Україна» – Карбишева – СКФ «Україна» при русі з СКФ в напрямку вул. Карбишева буде здійснювати проїзд: бульв. Дружби Народів, вул. Бенделіані, вул. Станіславського, вул. Гнідавська, вул. Данила Галицького, вул. Ковельська, вул. Глушець, вул. Метельницького, вул. Авторемонтна, вул. Рівненська, пр-т Відродження, вул. Карбишева.Маршрут № 3 «Лісництво – с.Гаразджа (кладовище)»У прямому напрямку: вул.Ковельська, вул.Глушець, вул.Метельницького, вул.Авторемонтна, вул.Рівненська, с. Гаразджа (кладовище).У зворотному напрямку: с. Гаразджа (кладовище), вул. Рівненська, Київський майдан, вул. Дубнівська, вул. Метельницького, вул. Глушець, вул. Паркова, вул. Словацького, вул. Богдана Хмельницького, вул. Ковельська.Маршрут №15а «Київський майдан – Залізничний вокзал»Тролейбус курсуватиме – Київський майдан, (вул. Дубнівська, вул. Авторемонтна) вул. Рівненська, пр-т Відродження, пр-т Молоді, пр-т Соборності, пр-т Перемоги, пр-т Василя Мойсея, пр. Грушевського, Привокзальна площа в прямому та зворотному напрямках.Також з 17 червня тролейбуси за маршрутами № 1, 2, 3, 5 та 15 будуть рухатися вулицею Глушець.