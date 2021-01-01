Українська діаспора закликала Байдена посилити санкції проти Росії

Джо Байдена посилити санкції проти Росії та призначити посла в Україні.



"Ми повинні запитати в цієї адміністрації, чому США не роблять усе можливе, аби перешкодити Путіну здійснити один із його пріоритетів. "Північний потік-2"- це геополітична схема, покликана забезпечити путінській Росії додатковий шкідливий вплив на наших європейських союзників і партнерів, - заявив на IX Українсько-американському форумі президент Українського конгресового комітету Андрій Футей, повідомляє

"Пропоновані вилучення (компанії з будівництва трубопроводу з "чорного" списку. – ред.) суперечать і букві, і духу режиму санкцій, підтриманого обома партіями Конгресу, що запобігає завершенню будівництва трубопроводу". Замість того, щоб робити винятки, Сполучені Штати мають посилити санкції, аби чинити тиск на Росію і змусити її залишити територію України", - додав він.

Українці Америки, зазначив Футей, також закликають президента США призначити посла в Україні. "Чому це займає так багато часу? Ми повинні дати чіткий сигнал підтримки, направивши посла США в Україну", - зазначив він.



Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром".



Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.



Газопровід "Північний потік-2" побудований вже більш ніж на 90%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже існуючим "Північним потоком-1".



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"Пропоновані вилучення (компанії з будівництва трубопроводу з "чорного" списку. – ред.) суперечать і букві, і духу режиму санкцій, підтриманого обома партіями Конгресу, що запобігає завершенню будівництва трубопроводу". Замість того, щоб робити винятки, Сполучені Штати мають посилити санкції, аби чинити тиск на Росію і змусити її залишити територію України", - додав він.Українці Америки, зазначив Футей, також закликають президента США призначити посла в Україні. "Чому це займає так багато часу? Ми повинні дати чіткий сигнал підтримки, направивши посла США в Україну", - зазначив він.Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром".Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.Газопровід "Північний потік-2" побудований вже більш ніж на 90%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже існуючим "Північним потоком-1".

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