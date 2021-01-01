У Луцьку демонтують тимчасові конструкції: показали де.ФОТО





Про це



Перелік адрес:

- вул. Даргомижського, навпроти закладу дошкільної освіти №5 (чотири гаражі, господарська споруда, огорожа);

- вул. Дубнівська, 12-а (дві металеві конструкції);

- вул. Ковельська, 6-б (два торгових павільйони);

- просп. Соборності, 20 (тимчасова споруда – кіоск);

- площа перед Луцьким замком (паркомат);

- абонентські скриньки (вулиці 8-го Березня, 36, В’ячеслава Хурсенка, 50, Євгена Сверстюка, 1, Коперника, 41, 49, 66, Лугова, 2, Паторжинського.



Прийняли рішення про впорядкування прибудинкових територій,згідно якого демонтажу підлягають різноманітні огорожі, стовпці, старі автомобільні шини, які знаходяться у дворах та вулицях міста.



У випадку нездійснення власниками вказаних об’єктів самостійного демонтажу у визначений рішеннями термін, демонтажні роботи здійснюватимуться в примусовому порядку Департаментом муніципальної варти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Затвердили перелік демонтажу незаконно розміщених тимчасових споруд, металевих та дерев’яних конструкцій.Про це пишуть на сторінці Департаменту муніципальної варти Луцька.- вул. Даргомижського, навпроти закладу дошкільної освіти №5 (чотири гаражі, господарська споруда, огорожа);- вул. Дубнівська, 12-а (дві металеві конструкції);- вул. Ковельська, 6-б (два торгових павільйони);- просп. Соборності, 20 (тимчасова споруда – кіоск);- площа перед Луцьким замком (паркомат);- абонентські скриньки (вулиці 8-го Березня, 36, В’ячеслава Хурсенка, 50, Євгена Сверстюка, 1, Коперника, 41, 49, 66, Лугова, 2, Паторжинського.Прийняли рішення про впорядкування прибудинкових територій,згідно якого демонтажу підлягають різноманітні огорожі, стовпці, старі автомобільні шини, які знаходяться у дворах та вулицях міста.У випадку нездійснення власниками вказаних об’єктів самостійного демонтажу у визначений рішеннями термін, демонтажні роботи здійснюватимуться в примусовому порядку Департаментом муніципальної варти.

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