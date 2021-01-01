У Луцьку демонтують тимчасові конструкції: показали де.ФОТО
Сьогодні, 05:24
Затвердили перелік демонтажу незаконно розміщених тимчасових споруд, металевих та дерев’яних конструкцій.
Про це пишуть на сторінці Департаменту муніципальної варти Луцька.
Перелік адрес:
- вул. Даргомижського, навпроти закладу дошкільної освіти №5 (чотири гаражі, господарська споруда, огорожа);
- вул. Дубнівська, 12-а (дві металеві конструкції);
- вул. Ковельська, 6-б (два торгових павільйони);
- просп. Соборності, 20 (тимчасова споруда – кіоск);
- площа перед Луцьким замком (паркомат);
- абонентські скриньки (вулиці 8-го Березня, 36, В’ячеслава Хурсенка, 50, Євгена Сверстюка, 1, Коперника, 41, 49, 66, Лугова, 2, Паторжинського.
Прийняли рішення про впорядкування прибудинкових територій,згідно якого демонтажу підлягають різноманітні огорожі, стовпці, старі автомобільні шини, які знаходяться у дворах та вулицях міста.
У випадку нездійснення власниками вказаних об’єктів самостійного демонтажу у визначений рішеннями термін, демонтажні роботи здійснюватимуться в примусовому порядку Департаментом муніципальної варти.
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Про це пишуть на сторінці Департаменту муніципальної варти Луцька.
Перелік адрес:
- вул. Даргомижського, навпроти закладу дошкільної освіти №5 (чотири гаражі, господарська споруда, огорожа);
- вул. Дубнівська, 12-а (дві металеві конструкції);
- вул. Ковельська, 6-б (два торгових павільйони);
- просп. Соборності, 20 (тимчасова споруда – кіоск);
- площа перед Луцьким замком (паркомат);
- абонентські скриньки (вулиці 8-го Березня, 36, В’ячеслава Хурсенка, 50, Євгена Сверстюка, 1, Коперника, 41, 49, 66, Лугова, 2, Паторжинського.
Прийняли рішення про впорядкування прибудинкових територій,згідно якого демонтажу підлягають різноманітні огорожі, стовпці, старі автомобільні шини, які знаходяться у дворах та вулицях міста.
У випадку нездійснення власниками вказаних об’єктів самостійного демонтажу у визначений рішеннями термін, демонтажні роботи здійснюватимуться в примусовому порядку Департаментом муніципальної варти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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