Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за добу

За 16 червня 2021 року в Україні зафіксували 1188 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них – 62 у дітей та 6 у медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 17 червня.Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищує кількість хворих. Така динаміка спостерігається майже два місяці.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 601 особу;◾️ летальних випадків – 55;◾️ одужало – 4 682 особи;За добу протестували:- методом ПЛР – 27 036 осіб,- методом ІФА – 10 538 осіб,- експрес-тестами – 17 722 особи.За весь час пандемії в Україні:- захворіло – 2 227 225 осіб;- одужало – 2 145 660 осіб;- летальних випадків – 51 902;- провели ПЛР-тестувань – 10 603 856.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60) та Запорізькій (58) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 251 випадок;Вінницька область – 43 випадки;Волинська область – 36 випадків;Дніпропетровська область – 78 випадків;Донецька область – 51 випадок;Житомирська область – 35 випадків;Закарпатська область – 26 випадків;Запорізька область – 58 випадків;Івано-Франківська область – 14 випадків;Київська область – 60 випадків;Кіровоградська область – 12 випадків;Луганська область – 21 випадок;Львівська область – 45 випадків;Миколаївська область – 43 випадки;Одеська область – 21 випадок;Полтавська область – 54 випадки;Рівненська область – 23 випадки;Сумська область – 46 випадків;Тернопільська область – 13 випадків;Харківська область – 96 випадків;Херсонська область – 37 випадків;Хмельницька область – 42 випадки;Черкаська область – 41 випадок;Чернівецька область – 23 випадки;Чернігівська область – 19 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.В Україні до кінця літа діє адаптивний карантин, країну поділили на зони.В Україні не залишилося областей в червоній, помаранчевій і жовтій зонах. Всі регіони перебувають в зеленій зоні.